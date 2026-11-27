В рамках II Всероссийского инклюзивного форума «Открыто для всех» 2 и 3 декабря в Москве развернется выставка «Жизненный путь человека». Гостям покажут бионические протезы, экзоскелеты, средства реабилитации, адаптивную одежду, образовательные цифровые сервисы, а также работы художников с инвалидностью. Кроме осмотра стендов, посетители смогут познакомиться с современными социальными практиками и попробовать свои силы в адаптивном спорте.

Пространство экспозиции разделят на шесть тематических секций, отражающих основные этапы жизни человека — от ранней поддержки и учебы до самостоятельного быта, спортивных занятий и творчества. В выставке примут участие около 70 компаний, благотворительных фондов, общественных объединений и научных центров со всей России.

«Инклюзивная среда формируется благодаря решениям, которые учитывают потребности человека на протяжении всей жизни. Важно, чтобы ребенок и его семья могли вовремя получить необходимую помощь, человек с инвалидностью — учиться, осваивать новые технологии, заниматься спортом, творчеством и самостоятельно выбирать свой жизненный путь. На выставке мы собрали разработки и практики, которые уже сегодня расширяют такие возможности. Они показывают, как взаимодействие государства, бизнеса и общественных организаций помогает создавать общество, в котором каждый может реализовать свой потенциал», — отметила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

От ранней помощи до технологий без барьеров

Секция ранней помощи и образования будет посвящена сопровождению детей с особенностями развития и поддержке их семей. Своим опытом поделятся центр «Наш Солнечный Мир», Красноярский центр лечебной педагогики, «Центр проблем аутизма», фонд «Искусство быть рядом» и школа-интернат «Абсолют». Здесь же продемонстрируют сервис «Иду к врачу» для подготовки детей с расстройствами аутистического спектра к медосмотрам, робота «Ёню» с цифровой экосистемой от АНО «Наш Союз», платформу «Образование без границ» от «Цифриума» и учебный контент «Сурдкласса» с субтитрами и переводом на русский жестовый язык. Российский бренд BerToys представит интерактивный планшет со сменными карточками и тренажер для письма — разработки для развития и обучения детей. Посетители увидят современные протезы, экзоскелеты, кресла-коляски и оборудование для нейрореабилитации. В них войдут адаптивное спортивное оборудование и проекты в области спорта и танцев.

Разделы «Технологии на благо человека» и «Среда без барьеров» объединят разработки, повышающие мобильность и самостоятельность людей с инвалидностью. Посетителям представят современные протезы, экзоскелеты, кресла-коляски и оборудование для нейрореабилитации. Компания «Сенсор-Тех» познакомит гостей с устройствами для людей с нарушениями слуха и зрения, а компания «Вертикаль» покажет решения по адаптации городской и общественной среды.

Спорт, творчество и деловая программа форума

О возможностях самореализации расскажут секции «Яркость жизни» и «Искусство без границ». В них войдут адаптивный спортинвентарь, специализированные коляски и танцевальные проекты. Объединение «Аутсайдервиль» представит картины художников с ментальными особенностями, Мастерская Шу — тактильные копии музейных экспонатов, а Музей русского импрессионизма презентует свои инклюзивные программы. Финальной точкой маршрута станет фотопроект «Почти проявлено» с портретами актеров с синдромом Дауна.

«Мы считаем своим профессиональным и общественным долгом использовать нашу экспертизу для развития инклюзивной культуры в нашей стране. Для нас важно, чтобы решения, представленные на форуме, находили практическое применение, а перспективные разработки и социальные инициативы получали поддержку профессионального сообщества. Выставка „Жизненный путь человека“ дает возможность познакомить широкую аудиторию с достижениями российских специалистов и привлечь внимание бизнеса к проектам, способным качественно изменить жизнь людей с инвалидностью», — подчеркнул председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

II Всероссийский инклюзивный форум «Открыто для всех» соберет представителей органов власти, бизнеса, НКО и экспертного сообщества. Организаторами выступают Правительство России, Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс при поддержке Фонда «Защитники Отечества».