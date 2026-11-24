Когда 25 ноября 2016 года Фидель Кастро ушел из жизни, для многих казалось, что вместе с ним уходит и целая эпоха не только для Кубы, но и для фамилии Кастро. Но спустя почти десятилетие выяснилась судьба его наследников: в то время как потомки младшего брата Рауля продолжают удерживать основные рычаги власти на острове, прямые наследники Фиделя — его дети и внуки — оказались на периферии большой политики. Кто-то выбрал тихую жизнь в профессии, а кто-то весьма эпатажный бизнес. В материале aif.ru — как сегодня живет клан Фиделя Кастро и кто на самом деле правит Кубой.

Пять «А» — дети от Далии Сото дель Валье

Тайной страницей личной жизни Фиделя Кастро долгие годы оставалась его вторая жена — Далия Сото дель Валье, с которой он познакомился в 1961 году и официально оформил отношения только в 1980-м. Далия происходила из обеспеченной семьи: ее отец был владельцем фабрики по производству сигар, а сама она в момент знакомства с команданте работала учительницей в рамках кампании по ликвидации неграмотности и секретарем Национального союза работников сахарной промышленности.

Именно она, по мнению бывшего телохранителя команданте Хуана Рейнальдо Санчеса, считала своих сыновей единственными легитимными наследниками. Пятеро сыновей — Алексис, Александер, Антонио, Алехандро и Анхель — получили имена на букву «A» в честь Александра Македонского, которым Кастро восхищался.

Антонио Кастро. Фото: РИА Новости/ Александр Уткин

Но с политикой никто из них свою судьбу так и не связал. Антонио, которого часто называют любимцем отца, стал известным ортопедом и долгие годы был врачом национальной сборной Кубы по бейсболу, а затем занял пост вице-президента Кубинской федерации бейсбола. Алексис и Алехандро получили образование в сфере информатики и телекоммуникаций. Антонио, отец самого известного внука команданте, также вышел на публику — он ведет аккаунт в соцсети X*, где публикует воспоминания о детстве в семье Кастро и порой позволяет себе завуалированную критику экономических решений кубинского правительства.

Александер также известный как Алекс посвятил себя фотографии и работе оператором на кубинском телевидении, а Анхель, младший из братьев, по данным прессы, далек от публичности и, как говорят, связан с автомобильным бизнесом. Ни один из них не занимает сколько-нибудь значимых государственных постов, что сначала удивляло публику на фоне положения кузенов из ветви Рауля.

Фидель Кастро с первой женой Миртой и сыном Фиделито, 1950-е. Фото: www.globallookpress.com

Фиделито и Алина: сломленный наследник и беглая бунтарка

Первенец Фиделя, Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт, известный как Фиделито, долгое время считался возможным продолжателем дела отца. Он получил образование физика-ядерщика в СССР и возглавлял Комиссию по атомной энергии Кубы. С 1980 по 1992 год он руководил кубинской ядерной программой и лично курировал строительство АЭС в Хурагуа (провинция Сьенфуэгос) — самого амбициозного инфраструктурного проекта революционной Кубы.

Но после распада СССР финансирование проекта прекратилось, и в 1992 году Фидель-старший лично отстранил сына от должности, сославшись на плохое управление и некомпетентность отпрыска. В интервью 2002 года Фиделито говорил: «К счастью, мне никогда не приходило в голову сменить отца на посту. В Кубе нет монархии». Фиделито тяжело переживал разрыв с отцом и в феврале 2018 года ушел из жизни в возрасте 68 лет, страдая от тяжелой депрессии.

Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт.

Совершенно иной путь выбрала внебрачная дочь команданте — Алина Фернандес, родившаяся в 1956 году от связи с Натальей Репуэльтой. Алина первые десять лет жизни считала своим отцом Орландо Фернандеса, мужа матери, и узнала правду лишь в 10 лет. После этого она демонстративно отказалась носить фамилию Кастро, заявляя, что это родство принесло ей больше проблем, чем привилегий, и с юности критиковала режим.

В 1993 году Алина тайно покинула Кубу — бежала в парике с поддельным испанским паспортом и обосновалась в Майами. Там она работала на CNN и написала книгу-разоблачение «Дочь Кастро: мемуары изгнанницы», заслужив славу одной из самых известных внутренних противниц своего отца. В 2014 году, спустя более чем 20 лет изгнания, она впервые посетила Кубу.

Алина Фернандес. Фото: кадр из видео

Сандро Кастро: бизнесмен из клана

Самым обсуждаемым представителем младшего поколения семьи Фиделя сегодня является Сандро Кастро Артеага, 34-летний сын Алексиса. Владелец ночного клуба Bar EFE в гаванском районе Ведадо и популярный инфлюенсер с аудиторией около 160 тысяч подписчиков в социальных сетях, он стал символом протеста против аскезы кубинского социализма.

На своих страницах Сандро публикует посты с вечеринок, дорогие автомобили, полеты на частных самолетах, виски и гаванские сигары, пишет сатирические истории о перебоях с электричеством и пустых полках в магазинах. В интервью CNN в марте 2026 года он открыто заявил, что президент Мигель Диас-Канель не справляется со своей работой, а большинство кубинцев, по его словам, хотят капитализма, а вовсе не коммунизма.

Сандро Кастро Артеага. Фото: соцсети

После этого, закономерно, официальные кубинские СМИ обрушились на него с критикой, а кубинская диаспора в Майами назвала Сандро Кастро лицемерным представителем привилегированной касты, который наживается на имени деда, пока страна переживает тяжелейший экономический кризис. Сам же Сандро называет себя «революционером» и настаивает, что не занимается политикой и живет исключительно за счет собственного бизнеса — только вот неравнодушные считают, что его доступ к интернету, импортным товарам и ночной жизни в условиях тотального дефицита красноречиво говорит об обратном.

Тень Рауля: в чьих руках на самом деле власть

Если дети Фиделя были сознательно отстранены от власти, а сам команданте неоднократно подчеркивал, что не допустит семейственности в политике, то его брат Рауль Кастро решил совсем иначе. Его сын Алехандро Кастро Эспин — полковник МВД, доктор политических наук — считается одной из самых влиятельных фигур кубинской системы. Сегодня он курирует спецслужбы и стратегические переговоры с США.

Алехандро Кастро Сото дель Валье. Фото: кадр из видео

В кубинских и эмигрантских кругах Алехандро известен под прозвищем «Эль Туэрто» — «Одноглазый»: он потерял глаз в результате случайного выстрела из крупнокалиберного оружия во время учебных стрельб. До 2018 года Алехандро возглавлял Комиссию по обороне и национальной безопасности, координировавшую МВД, вооруженные силы и все спецслужбы, включая печально известное Г-2.

Дочь Рауля Мариэла Кастро сегодня возглавляет Национальный центр сексуального просвещения** и является одной из самых узнаваемых фигур режима. А внук Рауля, Рауль Гильермо Родригес Кастро, 41-летний полковник и бывший телохранитель деда, по данным американских СМИ, даже выступал посредником на секретных переговорах с администрацией Трампа. Еще один представитель этой ветви, Оскар Перес-Олива Фрага, сын старшей сестры Фиделя и Рауля, недавно был назначен вице-премьером кубинского правительства.

Мариэла Кастро. Фото: кадр из видео

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