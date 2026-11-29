Накануне Дня матери Артем и Екатерина Артемовы из Москвы Указом Президента России № 736 были награждены медалью ордена «Родительская слава». Артем более 25 лет отслужил в МЧС. Екатерина продает одежду. Вместе они воспитывают пятерых детей.

Всю жизнь — спасатель

Артем и Екатерина родились и выросли в городе Пензе. Артем окончил кадетскую школу МЧС России № 70, по окончании которой поступил в Академию гражданской защиты МЧС России, окончил ее с золотой медалью и получив офицерское звание лейтенанта продолжил службу в центре «Лидер». Службе в МЧС он отдал более 25 лет: школа, академия, служба на различных командных должностях в боевых подразделениях МЧС России и центральном аппарате. Последняя должность — заместитель директора департамента — начальник отдела награждения, присвоения званий и нормативного регулирования Департамента кадровой политики МЧС России. В октябре этого года он вышел на пенсию в звании полковника. Сейчас работает Советником ректора Московского финансово-юридического университета (МФЮА).

За счет средств городского бюджета для многодетных семей предусмотрен комплекс мер социальной поддержки: пособия, компенсации, льготы и натуральная помощь в сфере образования, здравоохранения и культуры, а также содействие в улучшении жилищных условий. Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/ Максим Мишин

С будущей женой Артем познакомился ещё в студенческие годы: он заканчивал учится в академии, Екатерина — выпускалась из педагогического вуза. С тех пор — неразлучны.

Терпение и взаимопонимание

В Москву семья переехала в 2006 году, когда лейтенант Артемов получил назначение в центр «Лидер». Екатерина ждала первого ребёнка. Сначала молодая семья снимала квартиру, потом получила место в общежитии, где прожила около десяти лет. Затем семья переехала в собственное жильё.

В преддверии Дня матери, который отмечается в этом году 29 ноября, Сергей Собянин вручил многодетным родителям столицы государственные награды за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/ Максим Мишин

Сейчас старшей дочери Софии уже 18 лет. Этой осенью она поступила в Высшую школу экономики. 13-летняя Дарья учится в седьмом профильном классе, интересуется компьютерными программами и журналистикой. 8-летний Филипп — второклассник школы № 1589, играет в хоккей за «Крылья Советов». Младшим дочкам-близняшкам по семь лет, обе учатся в первом классе той же школы.

«Главное в семье — терпение и взаимопонимание, — говорит Екатерина. — Если родители понимают и поддерживают друг друга, любые начинания проходят легче. А совместные мечты исполняем общими усилиями: от самого младшего члена семьи до родителей».

А если еще дети?

За последние 16 лет в Москве число многодетных семей (трое и более детей) увеличилось почти в четыре раза — до 254,3 тысячи. Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/ Максим Мишин

Екатерина Ивановна работает в крупной компании. Это было её первое место работы в Москве. После декретных отпусков, когда самые младшие дети пошли в школу, она вернулась на работу.

«Катя творческий человек, любит моду и всегда великолепно и блестательно выглядит, — рассказывает супруг. — Дома шьёт, делает игрушки, кукол, ёлочные украшения».

Артему сейчас 43 года, Екатерине — 42. О том, будут ли у них ещё дети, они говорят спокойно: если будет еще пополнение, они примут его с огромным счастьем.