Полиция сообщила о гибели 22-летней водительницы после столкновения двух машин в Воронежской области. Пассажир погибшей обратился за медпомощью.

Кратко:

Имя девушки 26 ноября назвал Telegram-канал Baza. По его данным, погибла Анна Глущенко , которая публиковала видео в TikTok под именем Аня Глушко.

, которая публиковала видео в TikTok под именем Аня Глушко. По факту аварии возбудили уголовное дело. Одному из участников ДТП, «Турбобатюшке» иерею Алексию Гончарову, епархия запретила священнослужение на время разбирательства.

О том, что в аварии под Бобровом погибла автор юмористических роликов Аня Глушко, стало известно через 18 дней после столкновения. До публикации Baza в сообщениях со ссылкой на полицию приводили возраст девушки и марку её машины. На аккаунт Глушко были подписаны более полумиллиона человек.

Что установила полицию?

По предварительной версии, Kia Stinger оказалась на встречной полосе, где столкнулась с Opel Astra. Девушка за рулём Opel погибла на месте. Её 20-летний пассажир выжил: у него повреждены ноги, но он самостоятельно обратился за помощью.

Как отреагировала епархия?

Воронежская епархия сообщила, что утром 8 ноября иерей Алексий Гончаров ехал на приход, где служил во время командировки в Борисоглебскую епархию. На следующий день митрополит Леонтий подписал указ о запрете Гончарову совершать богослужения, пока обстоятельства ДТП выясняют следственные органы.

«Турбобатюшка». Фото из соцсетей

Частые вопросы и ответы

Кто был за рулём Kia Stinger и Opel Astra?

По данным Baza, Kia вёл 40-летний Алексий Гончаров, а Opel — 22-летняя Анна Глущенко. Епархия подтвердила, что Гончаров участвовал в аварии.

Кто такой «Турбобатюшка» и чем он известен?

Под этим прозвищем в соцсетях известен иерей Алексий Гончаров. Он тренирует спортсменов, имеет звание мастера спорта России по пауэрлифтингу и стоял у истоков спортивного объединения «Турбо-Русич».

Opel Astra погибшей Ани Глушко. Фото: Полиция Воронежской области

Где и когда произошла авария?

Машины столкнулись утром 8 ноября 2026 года в Бобровском районе Воронежской области.

Какие ролики снимала Аня Глушко?

Она выкладывала короткие юмористические сценки о жизни подростков. Последние публикации в её аккаунте датируются 2024 годом.

По какой статье возбудили уголовное дело?

Региональное управление МВД сообщило о возбуждении дела по части 3 статьи 264 УК РФ. Она касается нарушения ПДД, повлёкшего по неосторожности смерть человека.