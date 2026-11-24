В малайзийском султанате Джохор бывших мужа и жену задержали после того, как они провели ночь вдвоем. Им вменили нарушение норм шариата. Об этом сообщает Mothership, перевод публикации выполнил aif.ru.

Случай произошел 21 ноября в районе Понтиан. Около двух часов ночи сотрудники религиозной полиции пришли домой к местной жительнице после анонимного сообщения. В помещении они обнаружили ее бывшего супруга, с которым женщина рассталась более года назад.

Пару заподозрили в халвате — запрещенном шариатом уединении мужчины и женщины, не состоящих в браке и не являющихся близкими родственниками. Мужчина объяснил, что пришел навестить детей. Однако полицейские сочли это объяснение недостаточным: встреча состоялась, когда дети уже спали, а бывшие супруги оставались наедине.

После задержания в отделении религиозной полиции мужчине и женщине даже посоветовали вновь пожениться, предположив, что между ними сохранились романтические чувства. Какое наказание может грозить бывшим супругам, не уточняется.