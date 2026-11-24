В конце ноября 2026 года на 80-м году жизни скончалась Людмила Васильевна Джулай — фельдшер 126-й медико-санитарной части Припяти, одна из первых жительниц молодого атомного города и человек, чья судьба оказалась неразрывно связана с самой страшной техногенной катастрофой XX века. О её смерти сообщил украинский национальный музей «Чернобыль». В день аварии на ЧАЭС Джулай двенадцать часов находилась в эпицентре невидимой опасности и голыми руками снимала заражённую одежду с обречённых людей, получив глубокие ожоги рук. Что известно о Людмиле Джулай и ее подвиге — в материале aif.ru.

Ночь на 26 апреля 1986 года

Людмила Джулай приехала в Припять в 1971 году, когда город только строился, в возрасте 24 лет, и поселилась в четвёртом по счёту доме. Сначала она работала фельдшером неотложной помощи в амбулатории, а после открытия городской поликлиники стала первой медсестрой, обслуживавшей работников Чернобыльской АЭС. С 1975 года Джулай трудилась в кабинете психиатра-нарколога, а к моменту аварии уже была опытным фельдшером и лично знала многих из тех, кто в ту ночь оказался на станции.

Людмила потом вспомнила, что жители города относились к медикам с огромным уважением, а молодые врачи мечтали попасть в медсанчасть — конкурсы на места были серьёзными.

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В ночь на 26 апреля 1986 года у нее неожиданно зазвонил телефон. На том конце провода была мать одноклассника её сына — она хотела узнать, что происходит. Для Людмилы эти слова прозвучали как гром среди ясного неба.

Не теряя ни минуты, она начала звонить коллегам, дежурившим в ту ночь. Трубку взял один из работников. Узнав голос Люды, он сразу сказал: «Приезжай немедленно». В спешке, почти на автомате, Людмила надела парадный халат, она его берегла для майских праздников.

Первых пострадавших — работников ЧАЭС и пожарных — начали привозить около двух часов ночи. Медсанчасть № 126 была рассчитана на 410 коек и три поликлиники, но стационар мог одновременно принять только до 10 тяжело пострадавших, а не десятки поступавших в ночь аварии. Никто из персонала тогда ещё не осознавал масштабов происходящего: медики работали без средств индивидуальной защиты и без йодной профилактики, не зная, от чего именно нужно защищаться.

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Спасала людей голыми руками: подвиг Джулай

26 апреля Джулай отработала 12 часов подряд. Самым тяжёлым, по воспоминаниям Людмилы, было снятие одежды с поступавших: заражённую, пропитанную радиоактивной пылью одежду требовалось удалить как можно быстрее, женщина делала это незащищёнными руками. По свидетельствам самой Джулай, у пострадавших «лица были бордовые, как будто они сильно обгорели на пляже». Но и для нее самой последствия оказались необратимыми: кожа на пальцах была повреждена настолько, что впоследствии снять отпечатки пальцев у неё так и не смогли — папиллярный рисунок исчез.

Рядом с отделением, где работала Людмила, лежал пациент, которого она знала с детства: их семьи дружили много лет. По ее словам, видеть друга в таком состоянии было особенно тяжело.

Поток пациентов не прекращался. Людмила вспоминала, что один из них начал вести себя странно: он суетился, был сильно возбуждён, звал какую‑то Олю, пытался уйти из палаты, оттолкнул ее. Но спустя мгновение что‑то щёлкнуло в его сознании — он узнал её. Гнев постепенно утих, напряжение спало. Позже этот человек разыскал Людмилу и хотел извиниться. «Разве ты что‑то помнишь?» — спросила она. Он покачал головой: «Нет». Тогда Людмила тихо произнесла: «Незачем извиняться».

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Только спустя несколько лет после катастрофы были опубликованы точные данные: из доставленных в первые часы 134 человека имели подтверждённую острую лучевую болезнь. В первые три месяца после аварии от крайне тяжёлых радиационных поражений костного мозга и кожи скончались 28 человек, еще сотни спустя годы ежегодно умирали от раковых и других заболеваний.

Сама Джулай в те дни ухаживала за шестью особо тяжёлыми пациентами. Среди них были сотрудницы охраны ЧАЭС Клавдия Лузганова и Екатерина Иваненко — обе позднее скончались в московской клинической больнице № 6. В мае 1986 года она отработала ещё восемь 12-часовых смен в медпункте административно-бытового корпуса ЧАЭС, оказывая помощь пожарным во время возгорания в кабельных тоннелях третьего и четвёртого энергоблоков.

Эвакуация и жизнь в зоне отчуждения

Эвакуация Припяти началась 27 апреля 1986 года — по местному радио объявили, что город покидают на три дня. Для вывоза почти 50-тысячного населения задействовали более 1200 автобусов, около 200 грузовиков, два дизельпоезда и речные теплоходы. Город был эвакуирован в течение трёх часов.

Но и после эвакуации Джулай не уехала из Чернобыля. Она продолжала работать в медицинской сфере зоны отчуждения до марта 1994 года, а по некоторым данным — до 1995 года. О том, чего ей стоила та ночь, она позже вспоминала: «Тогда я пришла домой полумёртвая».

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В последние десятилетия Джулай занималась сохранением памяти о катастрофе: участвовала в работе общественных организаций, создавала профильный музей в одной из школ Киева и собирала архивные материалы. Последний раз она приезжала в Припять в 2024 году, а в 2025-м, за год до смерти, стала участницей проекта «Чернобыль — женская судьба», приуроченного к 40-й годовщине трагедии.