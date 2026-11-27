25 ноября состоялось совместное заседание коллегий МИД России и МИД Белоруссии. Произошло это в Гомеле, и выбор места был не случайным. Именно здесь, в Петропавловском соборе, 200 лет назад был погребён министр иностранных дел Российской империи Николай Румянцев. Собственно, торжественное открытие бюста этому видному историческому деятелю и предваряло заседание коллегий.

Что особо отметил в своём вступительном слове Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров: «Мы с Министром иностранных дел Республики Беларусь М. В. Рыженковым в торжественной обстановке открыли бюст Н. П. Румянцеву, созданный при поддержке Российского военно-исторического общества. Важно, что было также восстановлено надгробие на его могиле, где выбит девиз рода Румянцевых „Non solum armis“, в переводе с латыни — „Не только оружием“. Он, конечно же, служит девизом дипломатии в целом».

Николай Румянцев — русский государственный деятель, в годы Наполеоновских войн занимавший пост министра иностранных дел. Известен также как меценат, коллекционер, основатель Румянцевского музея, покровитель первого русского кругосветного плавания. Портрет кисти Джорджа Доу. Фото: Commons.wikimedia.org

Приветственное слово в адрес участников церемонии открытия направил Помощник Президента России, Председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. В частности, касаясь деятельности Николая Румянцева и значимости его для отечественной истории, Владимир Ростиславович заявил: «Яркая, многогранная фигура Румянцева, на протяжении десятилетий занимавшего самые высокие посты, до сих пор остаётся недостаточно изученной. Убеждённый патриот и государственник, он добивался успеха на разных направлениях деятельности — в государственном управлении, дипломатии, торговле, поддержке искусства».

Памятник установлен Российским военно-историческим обществом в рамках программы увековечения памяти глав отечественного внешнеполитического ведомства. Фото: Гомельский горисполком

Слова верные — по какой-то загадочной причине о Николае Румянцеве говорят не так часто, как он того заслуживает. Скорее всего, это связано с избирательной исторической оптикой — из всего рода Румянцевых мы непроизвольно выделяем тех, кто прославился на полях сражений. А тут нет и не может быть равных отцу Николая Петровича. Да-да, это тот самый граф Пётр Румянцев-Задунайский — полководец и военный теоретик, победитель турок при Ларге и Кагуле, человек, которого называл своим учителем не кто-нибудь, а сам Александр Суворов.

Артамон Матвеев. Посмертный портрет в доспехах с парсуны, художник — Йоханнес Фоллевенс Старший. Фото: Commons.wikimedia.org

Но если копнуть чуть глубже, обнаружится, что в предках Николая Румянцева не только знаменитые военачальники. Любопытный момент — в Российском военно-историческом обществе по случаю открытия бюста Румянцеву напомнили, что ранее были открыты памятники и другим руководителям отечественного внешнеполитического ведомства. Так, в декабре прошлого года в Курске появился бюст Артамона Матвеева. Разумеется, те, кто увлечён отечественной историей, знают его прежде всего как просветителя, который завёл в Москве первый светский театр. А также как человека, который пусть и опосредованно, но чрезвычайно сильно повлиял на развитие нашего государства. Именно он, по сути, сосватал свою воспитанницу, Наталью Нарышкину, овдовевшему царю Алексею Михайловичу — а ведь в этом браке родился Пётр Великий, сделавший Россию империей.

Фото: Гомельский горисполком

Всё так. Но в середине XVII столетия Артамон Матвеев ещё и вёл тайные переговоры о переходе Малороссии под предводительством Богдана Хмельницкого «под руку великого государя Российского», а лет двадцать спустя и вовсе возглавил Посольский приказ. Ну, а кроме всего прочего, этот боярин приходился родным дедом бабке нашего героя. Так что к дипломату Николаю Румянцеву, усилиями которого Россия в 1809 году приросла Финляндией, можно смело применить старинную русскую поговорку: «Удался не из родни, а в родню».

Именно об этом и говорил Сергей Лавров, напомнив гербовый девиз Румянцевых: «Не только оружием». Другое дело, что фигура Николая Румянцева демонстрирует, что одной только дипломатией эта формула не ограничивается.

Александр Сергеевич Грибоедов — русский писатель, прозаик, драматург, дипломат, лингвист, историк, востоковед, пианист и композитор. Статский советник. Фото: Commons.wikimedia.org

Румянцев, подобно своему младшему современнику и коллеге Александру Грибоедову, был больше, чем дипломат. Правда, Александр Сергеевич составил себе имя на ниве изящной словесности и музыки, а Николай Петрович подвизался по части большой морской стратегии и отечественной исторической науки.

И то, и другое может удивить. Мы же привыкли считать, что первое русское кругосветное плавание 1803–1806 годов — заслуга Ивана Крузенштерна и Юрия Лисянского, а первым отечественным историком был Николай Карамзин. Но в том-то и дело, что без усилий Румянцева ни то, ни другое могло бы и не состояться.

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Так уж устроен наш взгляд — сначала мы видим лишь то, что на поверхности. И только потом вникаем и открываем новые горизонты. Спору нет — Крузенштерн и Лисянский совершили подвиг и открыли России дверь в Мировой океан. А кто за ними стоял? Кто продавливал проект первой русской кругосветки, от которого сначала отказалась Екатерина II, а потом отмахнулся Павел I? Да вот он, Николай Румянцев. То, что ему не удалось провернуть при Павле, получилось при его сыне и преемнике, Александре I. Именно Николай Петрович разработал проект кругосветки, именно он следил за полнотой финансирования, именно он продумал путь «вкруг Земли» со всеми подробностями и снабдил своими инструкциями Ивана Крузенштерна. В конце концов, он же грудью встал на защиту кандидатуры Крузенштерна как начальника экспедиции — первоначально, не надеясь на квалификацию русских моряков, во главе нашей кругосветки хотели поставить английского шкипера Макмейстера...

Иван Фёдорович Крузенштерн. Портрет работы неизвестного художника (ок. 1836). Фото: Commons.wikimedia.org

Очень похоже развивался сюжет и с отечественной исторической наукой. С одним только отличием. Когда затевалось кругосветное плавание, Румянцев состоял на службе в качестве министра коммерции. И его делом было убедить коллег, что часть государственного бюджета надо пустить на то, чтобы Россия стала полноправным и мощным игроком в водах Мирового океана.

Пётр Александрович Румянцев-Задунайский — русский полководец, военный теоретик и государственный деятель, генерал-фельдмаршал. Представитель древнего рода Румянцевых. Фото: Commons.wikimedia.org

А в 1814 году Румянцев оставил службу. И тринадцать лет своей жизни посвятил единственной любви — отечественной истории. Теперь уже — за свой счёт. Поиск и обработка исторических источников, документов и летописей, их издание — всем этим занимался граф Румянцев. И сам, и привлекая матёрых профессионалов — в «Румянцевский кружок», который иной раз называли даже академией, входило более двухсот человек. Филологи, археографы, краеведы, переводчики — всех их финансировал Николай Румянцев, потратив на это дело более двух миллионов рублей, что по тем временам не просто много, а невероятно много. Именно так была создана база, на которую опирались и опираются все наши историки, начиная — да, именно с Карамзина, который в 1817 году выражал Румянцеву свою благодарность за поиск источников.