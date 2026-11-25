Прежде чем обращаться к нейросети, школьнику стоит самостоятельно попробовать выполнить задание, рассказала RT кандидат педагогических наук Наталия Копытова.

«Если ИИ "думает" за ребёнка, ребёнок не учится. Если ИИ предлагает варианты, а выбор и оценку оставляет за ним, — это другой результат», — объяснила педагог.

Копытова привела в пример эксперимент почти с тысячей старшеклассников. Ученики с доступом к GPT-4 лучше справлялись с тренировочными задачами, но после отключения помощника показали результат на 17% хуже тех, кто обходился без ИИ. Когда нейросеть выступала наставником и не предоставляла готовых ответов, такого ухудшения почти не наблюдалось.

По словам эксперта, ИИ может расширять выбор идей и помогать преодолеть страх перед началом работы. Однако чрезмерная опора на него снижает самостоятельность мышления.

Копытова предложила давать больше практических заданий: проводить эксперименты, собирать модели и решать реальные задачи. Такой опыт помогает ребёнку понять, что получилось и почему.