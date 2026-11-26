Запуск пассажирских перевозок по автомобильному мосту через реку Туманган между РФ и Северной Кореей запланирован на первое полугодие 2027 года, сообщили в российском Минприроды, глава которого Александр Козлов является сопредседателем межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству РФ и КНДР.

«Пассажирские перевозки по мосту запустятся в первом полугодии 2027 года, когда будет достроен пассажирский комплекс. Регулярные перевозки пассажиров будут осуществлять сертифицированные компании», - заявили в министерстве.

Глава Минприроды сообщил журналистам, что после окончания строительства пунктов перехода на границе между РФ и КНДР можно будет считать создание инфраструктуры функционирования моста через реку Туманган завершенным.

«Сейчас идет завершение строительства пунктов перехода, и по их окончании, соответственно, мы можем сказать, что инфраструктура полноценно завершена. Но мост готов к функционированию, и все службы и ведомства подготовлены к этой работе», - заявил Козлов.

Напомним, мост через реку Туманган официально открыли в сентябре этого года. Сообщалось, что объект получит имя советского офицера Якова Новиченко, являющегося национальным героем КНДР.