Ватикан обнародовал фрагменты личного дневника папы римского Франциска, в которых он описывал эпизоды, воспринимавшиеся им как встречи с дьяволом, сообщает KP.RU со ссылкой на Associated Press.

Записи охватывают период с 1992 по август 2024 года. В одной из них, датированной 24 января 2021 года, Франциск рассказал о пережитом после возвращения в Рим.

«Я не могу забыть его глаза. Но на этот раз мне особенно запомнился хриплый, мощный голос», — писал понтифик.

Другие описанные случаи Франциск связывал с пребыванием в Буэнос-Айресе. В дневнике также отражены его переживания после поездки в Чили в 2018 году, когда он осознал масштаб скандала вокруг сексуального насилия со стороны священника.

Отдельный раздел посвящён духовному кризису 2021–2022 годов. По словам подготовившего записи к публикации кардинала Виктора Мануэля Фернандеса, Франциск беспокоился из-за собственной склонности злоупотреблять властью, но к концу 2022 года преодолел это состояние, доверившись Божьему милосердию.