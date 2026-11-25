Подразделения российской армии продолжают продвижение на дружковском направлении. В эксклюзивном комментарии aif.ru военно-политический эксперт, участник СВО Ян Гагин рассказал о развитии ситуации на этом участке передовой.

«Наши военные заходят в Дружковку, боевая работа на территории населенного пункта началась. Тут надо отметить, что город непростой, потому что присутствует промышленная территория, противник готовился к этому штурму», - отметил он.

Военный эксперт обратил внимание на то, что оставшийся в городе гарнизон ВСУ практически отрезан от тыла и снабжения.

«Гарнизон ВСУ, который находится там, ограничен, потому что практически все логистические маршруты для доставки тылового обеспечения контролируются, прежде всего, беспилотными системами, отчасти артиллерией, отчасти ВКС», - сказал собеседник издания.

По словам Гагина, сейчас в Дружковку заходят малые группы, ведется разведка, а также работают беспилотные системы.

«На данный момент с нашей стороны, прежде всего, работа разведки: это малые группы, двойки или тройки, которые заходят на территорию, закрепляются, там подходят новые силы, они ротируются и так далее. Точно так же постоянно, непрерывно ведётся разведка на предмет нахождения укрепрайонов и месторасположения противника, мест, где может храниться тыловое обеспечение, то есть боекомплект, горючее и прочее», — добавил он.