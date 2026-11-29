В радиоперехватах, которые получают наши военные, нередко слышат речь на испанском, английском или французском языках. Наемники запрашивают помощь у командования ВСУ, но им отказывают. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал военно-политический эксперт, участник СВО Ян Гагин.

«Это достаточно часто повторяющаяся история, в том числе и с наёмниками происходит. Мы можем услышать, как не только на украинском, но и на английском, на французском языках запрашивают либо эвакуацию, либо подкрепление. Но саму позицию командиры ВСУ уже списали, ее считают потерянной, и всех людей, которые там находятся, убитыми», — отметил он.

Гагин уточнил, что чаще всего «в расход» пускают наемников из Латинской Америки, поскольку чаще всего оттуда приезжают низкоквалифицированные военные.

«Для командования ВСУ эти наемники — просто ресурс. Они не состоят в составе ВСУ, это неучтенка, которую они могут расходовать по своему желанию. За них никто не отвечает, их бросают на самые горячие участки», - сказал военный эксперт.

По словам собеседника издания, ситуация с наемниками из ЕС и США обстоит иначе.

«С наемниками типа немцев, французов, британцев, американцев ситуация иная. Эти наемники более подготовлены, это либо спецназ и разведка, либо это военнослужащие, обеспечивающие работу важной высокоточной современной техники. Их чаще всего вытаскивают, но тоже не всегда. Не будут вытаскивать ушедших в разведку, потому что они изначально находятся вне закона, вне международного военного права», - отметил он.

Гагин обратил внимание на то, что ВСУ недавно бросили на точке французских наемников, которые просили о помощи.

«Буквально недавно была история с отрядом французских военных. Они тоже просили, чтобы их забрали, но эвакуации так и не было. Командованию ВСУ гораздо проще оказалось их оттуда не забирать. Они там где-то остались, на точке», - добавил участник СВО.

Гагин резюмировал, что командование ВСУ оценивает как своих боевиков, так и наемников как ресурс, который легко может бросить и отказаться спасать их.