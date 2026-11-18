Перед пальцами в обуви нужно оставлять минимум полсантиметра свободного места, а в идеале — сантиметр, рассказал врач-остеопат Олег Агапэ в беседе с Пятым каналом.

Он объяснил, что в течение дня стопы могут становиться объёмнее из-за ходьбы, нагрузки или жары. Дополнительное место потребуется и для более плотных носков. Если купить обувь впритык, пальцы могут оказаться сдавленными.

Измерять стопы Агапэ посоветовал вечером, когда они более объёмные. При этом необходимо проверить обе ноги и ориентироваться на большую длину, поскольку размеры правой и левой стопы могут различаться.

Врач также рекомендовал учитывать ширину колодки и пройтись в новой паре по магазину. Обувь должна быть удобной сразу: рассчитывать, что слишком тесная пара разносится, не стоит. По словам Агапэ, материал может немного растянуться, однако основные размеры колодки не изменятся.