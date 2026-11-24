На 97-м году жизни скончался советский и казахстанский ученый, академик Национальной академии наук Казахстана и основатель отечественной школы антропологии Оразак Смагулов. О кончине исследователя 24 ноября сообщили пресс-служба Министерства культуры и информации республики, а также глава Миннауки Саясат Нурбек.

В своем официальном Telegram-канале министр науки и высшего образования Казахстана назвал уход профессора невосполнимой утратой для страны и всего научного сообщества.

«Он посвятил всю свою жизнь науке и внес неоценимый вклад в изучение антропологической истории и этногенеза казахского народа. Его научное наследие и заслуги в развитии национальной науки никогда не будут забыты», — подчеркнул Саясат Нурбек.

Соболезнования близким и ученикам академика также выразил директор Национального музея Казахстана Берик Абдыгалиулы, отметивший фундаментальную роль работ ученого в изучении исторических корней народа.

Оразак Смагулов появился на свет 1 октября 1930 года в селе Уялысай Костанайской области. Окончив педагогическое училище, а затем в 1955 году исторический факультет Казахского государственного университета, он некоторое время преподавал в школе, после чего с 1961 года сосредоточился на академической работе в Институте истории, археологии и этнографии имени Ч. Ч. Валиханова.

В 1973 году ученый основал при институте первую в республике лабораторию этнической антропологии, а позднее создал аналогичное подразделение физической антропологии в Центральном государственном музее.

За годы научной деятельности исследователь опубликовал свыше 300 трудов, посвященных генетической структуре популяций и формированию исторической идентичности. В 1984 году он защитил докторскую диссертацию, в 1990 году был удостоен премии имени Ч. Валиханова, а в 2003 году стал академиком Национальной академии наук. Заслуги ученого получили признание и за рубежом — он являлся членом-корреспондентом Болонской академии наук и носил звание заслуженного деятеля науки и техники Казахстана.

Весной текущего года научное сообщество также прощалось с видными организаторами отечественной науки. Так, 29 апреля на 64-м году жизни ушел из жизни известный российский математик, член-корреспондент РАН и директор саровского филиала МГУ Владимир Воеводин. Ученый стоял у истоков развития суперкомпьютерных технологий в стране и объединил более 60 вузов в профильный консорциум.