Компания OpenAI подала в суд на корпорацию Apple за якобы кражу коммерческой тайны. Информацию об этом распространило агентство Reuters.

В публикации Reuters указано, что в пятницу OpenAI инициировала судебное разбирательство против Apple (AAPL.O), заявив о краже секретных сведений со стороны технологического гиганта. Кроме того, Apple вменяется создание помех поставщикам оборудования, занятым разработкой перспективных устройств OpenAI.

По версии OpenAI, конфиденциальные данные попали к Apple после того, как компания вновь приняла на работу бывшего сотрудника OpenAI, трудившегося там на протяжении ​6 месяцев. За этот период он ознакомился со сведениями о новом устройстве, а также с планами OpenAI относительно выпуска аппаратных продуктов в будущем.

Помимо этого, OpenAI настаивает, что Apple оказывает давление на собственных работников, не позволяя им разграничивать служебные и личные девайсы и аккаунты. Более того, учётные записи продолжают использоваться даже после увольнения сотрудников.

Как отметили в OpenAI, к настоящему моменту 400 работников Apple уже перешли в OpenAI. При этом на них оказывается давление, чтобы они не уходили к конкурирующим компаниям.

Ранее, в июле, Apple обратилась в суд с иском к OpenAl и двум своим бывшим сотрудникам, обвинив их в незаконном присвоении коммерческой тайны в пользу владельца ChatGPT (принадлежит OpenAl). Ходатайство было удовлетворено судьёй частично. В свою очередь OpenAI заявила, что Apple использует конфиденциальные сведения о ещё не выпущенном устройстве.