Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина, получившая серьезные ожоги при пожаре в московской квартире, впервые самостоятельно обратилась к подписчикам в социальных сетях.

31-летняя спортсменка записала обращение в соцсети, где рассказала о постепенном улучшении самочувствия и показала привезенную друзьями доску с теплыми пожеланиями.

По словам синхронистки, в период восстановления ее поддерживают близкие, а сама она проводит время за чтением книг и с удовольствием ест свежие фрукты.

«Выхожу на связь. Мне привезли вот такую доску, на которой все те, кто меня поддерживает, написали свои пожелания. Еще подарочки у меня, цветочки. Я ем очень много фруктов. У меня никогда не было такой жажды есть фрукты. Читаю книжечку. В общем, потихоньку иду на поправку», — поделилась Мария Шурочкина.

Пожар в столичной квартире 31-летней синхронистки, младшей сестры певицы Нюши, произошел 9 ноября на 17-м этаже дома на улице Барицкого, напоминает Газета.Ru. Причиной возгорания стала вспышка паров биотоплива при эксплуатации биокамина — очевидцы нашли спортсменку на задымленной лестнице, после чего врачи НИИ имени Склифосовского экстренно госпитализировали ее в реанимацию.

Как объясняла врач Надежда Чернышова в беседе с aif.ru, поражение свыше 30% кожи грозит ожоговой болезнью — от болевого шока и интоксикации организма продуктами распада тканей до сепсиса и долгого рубцевания.