Член Русского географического общества, океанолог Анатолий Таврический в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал об опасности у берегов Пхукета, где на российскую серфингистку напала рыба.

Ранее сообщалось, что россиянка во время серфинга почувствовала сильный удар в спину, который она описала как удар теннисного мяча. В результате женщина получила травму легкого и была госпитализирована и вскоре прооперирована. Сейчас жизни россиянки ничего не угрожает. Сообщалось, что на туристку напала рыба-игла, однако Таврический выразил мнение, что это была другая рыба-меч или барракуда.

«Подобные случаи являются единичными и не должны вызывать панику среди туристов. Так что ничего опасного. Это какой-то единичный случай, думаю», — сказал океанолог.

Однако при этом Таврический отметил, что в водах Таиланда все же обитает множество других существ, которые могут представлять опасность.

«Водяная змея может «долбануть». Медуза есть такая маленькая, ядовитая и смертельно опасная», — предупредил Таврический.

Он также обратил внимание, что в мире растет количество странных происшествий в океане и целом в природе, животные порой ведут себя так, как им это обычно не свойственно.

«Скорее всего, это связано с нарушением экологического баланса. Нарушен, если основываться на восточной религии, Инь и Ян — в тёмную сторону. Все эти процессы, происходящие на планете, — следствие отрицательной деятельности человека, которая влияет на всю фауну», — поделился Таврический.

Ранее Таврический рассказал об опасности рыб-мутантов для туристов РФ в Таиланде.