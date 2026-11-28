В ночь на 28 ноября российские вооруженные силы нанесли удар по электроподстанции «Заречье» 110 кВ в Белой Церкви Киевской области. Как отметил в эксклюзивном комментарии aif.ru военно-политический эксперт, участник СВО Ян Гагин, такие удары останавливают работу предприятий ВПК.

«По таким крупным подстанциям наносятся удары, если они обеспечивают работу предприятий по производству вооружения и военной техники, по сборочным цехам тех же беспилотных систем, либо когда они обеспечивают работу украинской железной дороги. То есть, противника лишают возможности производить новые вооружения, собирать дроны, осуществлять перевозки для нужд ВСУ», — объяснил он.

Вскоре после ударов по подстанции стало известно, что в трех районах Киевской области введены экстренные отключения света из-за повреждения инфраструктуры. Позже аналогичные меры ввели в Киеве.