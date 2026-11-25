Зеленский предъявил претензии главкому Михаилу Драпатому из-за проблем с ПВО. На фоне провалов на ЛБС и волнений в рядах ВСУ появились разговоры о возможной скорой отставке главкома. В эксклюзивном комментарии aif.ru политолог Владимир Скачко поделился прогнозом о перспективах Драпатого.

«Драпатый, по сути, никто, человек, которого вынесла волна. Как его вынесла, так и унесёт. Такие люди в такой должности, они ещё и функционал. Это не Драпатый, а функционал.

Конечно, главнокомандующий ВСУ является лучшим козлом отпущения, самым громким, самым привлекательным, самым приковывающим к себе внимание. А все остальное не только от Зеленского зависит, а ещё от тех, кто, собственно говоря, оценивает готовность Украины к конфликту», — сказал он.

По мнению политолога, в ближайшей перспективе Драпатый останется на своей должности.

«Не думаю, что в нынешней ситуации последует отставка Драпатого. Отставка главкома будет при следующих условиях: когда нужно будет подготовиться к новому витку эскалации и к власти должны прийти уже совсем уже отмороженные, агрессивные неонацисты, которые сейчас все больше и больше захватывают власть в войсках, составляют её самые надёжные, самые боевые, связанные с режимом части. Исторически параллель можно провести с ситуацией, когда при дворе султана или там римского императора, когда захватывают власть и удаляется все руководство военное и политическое, и гражданское, приходят военные, и начинается либо новая диктатура, либо новый виток боевых действий. Страна падает в пропасть, и то, кто будет руководить этим падением, собственно, не имеет никакого значения», — подытожил он.