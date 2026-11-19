Двухмачтовую шхуну HMCS Spitfire обнаружили у северного побережья Квинсленда ровно через 128 лет после крушения, сообщает KP.RU со ссылкой на New York Post, которое приводит совместное заявление австралийских ведомств.

Шхуну спустили на воду в Сиднее в 1855 году. Это был первый военный корабль, построенный в Австралии. В боевых действиях он не участвовал: позднее его использовали как лоцманское, а затем как рыболовное судно. 21 августа 1898 года шхуна дала течь и затонула у острова Пайпер.

Обломки обнаружил тральщик австралийского флота после месяца поисков с участием водолазов и подводных аппаратов. Поднимать корпус не планируют, а его координаты не раскрывают, чтобы защитить место крушения от разграбления.