В России в ближайшее время начнёт действовать новый ГОСТ на косметику. Документ ГОСТ Р 72620-2026 «Продукция косметическая веганская. Общие технические условия» вступает в силу с 1 декабря 2026 года, выяснил aif.ru. Он вводит единые критерии для продукции, которая заявляется как веганская.

Стандарт позволит производителям официально подтверждать, что в продукте действительно нет ингредиентов животного происхождения — таких как ланолин, пчелиный воск, коллаген, кармин и других компонентов, получаемых от животных.

Раньше такие заявления часто оставались на совести производителя и могли быть маркетинговым ходом, не подкреплённым проверкой. Теперь для маркировки косметики как веганской нужно будет соответствовать установленным критериям.

Для покупателей новый ГОСТ станет ориентиром при выборе: если на упаковке указано соответствие стандарту, можно быть уверенным, что продукт действительно не содержит ингредиентов животного происхождения. Это особенно важно для людей, придерживающихся веганского образа жизни или имеющих аллергию на отдельные компоненты.

Стандарт добровольный, но если производитель заявляет о его соблюдении, он обязан выполнять требования документа.