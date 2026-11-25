Сбои в работе пяти газовых объектов Норвегии отразились на мощностях, через которые проходит примерно 11% европейского импорта газа. Такую информацию опубликовал в соцсети X* специалист по энергетике Джек Пранделли.

Согласно его сведениям, затрагиваются месторождения Тролль, Асгард, Висунд и Слейпнер, а также комплекс по переработке газа в Нюхамне.

В частности, на Слейпнере добыча должна быть незапланированно уменьшена на 6,1 миллиона кубометров в сутки. Производство на Висунде приостановлено целиком до 1 января 2027 года, а на Нюхамне срок ремонтных работ продлен. Снижение объемов добычи зафиксировано и на Тролле с Асгардом.

По расчетам Пранделли, совокупное падение поставок оценивается примерно в 37 миллионов кубометров газа в сутки.

Крупнейшим поставщиком природного газа в Евросоюз по-прежнему выступает Норвегия. Именно поэтому сбои в ее газовой инфраструктуре способны повлиять на баланс предложения на европейском рынке.

24 ноября президент России Владимир Путин заявил, что ограничение экспорта российских энергоносителей в ЕС вызвало серьезные последствия для самой Европы, но она продолжает попытки ограничивать экспорт энергоресурсов из РФ.

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