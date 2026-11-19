В Китае система автоматического пожаротушения с искусственным интеллектом ложно среагировала на изображение пламени на рекламной вывеске. Видео курьезного инцидента опубликовали пользователи соцсетей.

Отмечается, что интегрированный в противопожарное оборудование алгоритм ошибочно классифицировал графическое изображение как реальное возгорание, что привело к активации водяных датчиков и затоплению помещения.

В настоящее время профильные специалисты проводят проверку для выяснения точных причин технического сбоя в работе нейросети.

Ранее техноэксперты предупредили, что ИИ-вирус готов захватить миллионы «умных» устройств.