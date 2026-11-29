Церемония поднятия флага на атомном подводном крейсере «Пермь» прошла накануне с участием российского лидера Владимира Путина — и это событие мгновенно вышло за пределы военных сводок, став мировой новостью. В США, как сообщается, не стали скрывать восхищения военной мощью России. Почему этот корабль вызвал такое внимание и уважение за океаном?

Ответ дал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в эксклюзивном комментарии aif.ru. Он отметил, что «Пермь» — это многоцелевой атомный подводный крейсер четвёртого поколения проекта «Ясень-М», и одно из его главных преимуществ — в количестве и универсальности вооружения.

«У него больше ракет, чем у любого атомохода подобного класса. Например, у американской "Вирджинии" четвёртого поколения 12 ракет, у нас — 32. Шахты универсальные, поэтому туда могут погружаться любые ракеты. Это первый крейсер, который будет использовать «Цирконы», а также он может запускать «Калибры», «Ониксы», бить по надводным целям, по военно-морским базам, береговым объектам», — сказал он.

Отдельного разговора заслуживают гиперзвуковые «Цирконы». Дандыкин подчеркнул, что эти ракеты испытаны в зоне СВО, где продемонстрировали очень хорошие характеристики.

«Это несбиваемые и очень точные ракеты. Также на крейсере есть оружие самозащиты, это торпеды различного плана и противоторпедные, и против подводных лодок, соответственно. Впервые торпедные аппараты находятся не в носовой части, в носу, потому что там размещён мощнейший гидроакустический комплекс, который позволяет крейсеру обнаруживать противника на больших расстояниях. Торпеды находятся в центре подводной лодки», — отметил Дандыкин.

Эксперт обратил внимание и на большую глубину погружения, и на хорошую маневренность крейсера. А главное — на то, как корабль воспринимают за рубежом: «Наш подводный крейсер достаточно высоко оценивают даже не пышущие дружбой к нам специалисты», — добавил он.

«Пермь» — это качественный сдвиг в балансе сил на море: возможность запускать «Цирконы», «Калибры» и «Ониксы» делает крейсер инструментом, с которым приходится считаться даже тем, кто не питает к России тёплых чувств. И реакция США — лучшее тому подтверждение.