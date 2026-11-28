На 94-м году жизни скончался известный советский писатель-сатирик, драматург и киносценарист Александр Каневский — старший брат актера Леонида Каневского. Что известно об обстоятельствах его ухода и творческом наследии — в материале aif.

Что известно об уходе Александра Каневского

Печальную весть сообщил сын писателя Михаил Каневский на своей странице в социальных сетях. Наследник драматурга уточнил, что 93-летний литератор ушел из жизни в субботу, 28 ноября, в пять часов утра. Свою публикацию Михаил сопроводил одним из последних прижизненных снимков отца.

По данным СМИ, Каневский скончался после продолжительной болезни, однако диагноз родственники не разглашают.

Информация о дате и месте проведения церемонии прощания пока не обнародована. Младший брат сатирика — народный артист России и бессменный ведущий телепроекта «Следствие вели…» Леонид Каневский — как и другие известные коллеги по цеху, пока воздерживается от публичных комментариев.

От инженера до сценариста «Кабачка „13 стульев“»

Будущий писатель-сатирик появился на свет 29 мая 1933 года. Первое образование Александр Каневский получил далекое от литературы — он окончил автомобильно-дорожный институт, после чего по распределению уехал работать в казахстанскую Кзыл-Орду, где и создал свою дебютную пьесу.

Позднее он полностью посвятил себя литературе, телевидению и кинематографу. Драматург вошел в авторский коллектив культовой советской телепередачи «Кабачок „13 стульев“», выступал в программе «Вокруг смеха», писал сценарии к художественным фильмам, мультфильмам и киножурналам «Фитиль» и «Ералаш», а его фельетоны и рассказы регулярно выходили на страницах «Литературной газеты», «Крокодила», «Огонька» и «Юности».

За многолетнюю карьеру из-под его пера вышло свыше двух десятков книг, сборников повестей и пьес, общий тираж которых превысил миллион экземпляров.

Жизнь и творчество в Израиле

В 1991 году писатель принял решение переехать в Израиль и поселился в Тель-Авиве, где провел последние 35 лет жизни. При этом, как вспоминал сам Александр Каневский, у него была возможность перебраться в Соединенные Штаты, однако он сознательно отверг этот вариант. Сатирик объяснял свой выбор тем, что в такой огромной стране для успешного старта человеку нужно либо родиться, либо приехать туда совсем молодым, поэтому он сделал ставку на Израиль.

В Израиле Каневский не оставил профессию и активно развивал русскоязычную сатирическую периодику. Он основал популярный юмористический журнал «Балаган», детское издание «Балагаша» и сатирическую газету «Неправда», а также несколько лет руководил театром комедии «Какаду».

Творческие заслуги литератора были отмечены множеством престижных наград, среди которых призы Московского международного кинофестиваля, литературная премия имени Юрия Нагибина, Золотая медаль Франца Кафки и звание «Человек года» в Лондоне.