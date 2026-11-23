Необычное зрелище привлекло внимание жителей турецкого Ризе. Около полудня прохожие заметили, что вода в реке, которая пересекает центр города и впадает в Черное море, резко изменила цвет. Вместо привычного оттенка перед ними текла густо-красная вода, по виду сильно напоминавшая кровь.

Очевидцы стали снимать происходящее на телефоны. Ролики быстро разошлись по социальным сетям, а турецкие СМИ вынесли в заголовки тревожное описание: по городу потекла река крови. Люди пытались понять, что могло придать воде настолько необычный оттенок и насколько опасно находиться рядом с водоемом. Где нашли самую черную реку в мире? Подробнее

Виновник найден

После обращений жителей к реке направили муниципальных инспекторов и сотрудников регионального управления по вопросам окружающей среды, урбанизации и изменения климата. Проверка должна была установить, что именно попало в воду и кто (или что) является виновником тревоги.

Поиски продолжались несколько часов. В них участвовали два экологических инспектора, инженер-эколог и оператор беспилотника. Дрон позволил осмотреть участки русла и проследить, откуда в реку могли поступать подозрительные стоки. Примерно к четырем часам дня специалисты обнаружили предприятие, которое сбрасывало производственные отходы прямо в водоем.

Как сообщает агентство DHA, источником загрязнения оказалась частная чайная фабрика. Именно со сбросом стоков власти связали необычное изменение цвета воды. Название фабрики пока не раскрывается.

Для Ризе чайная промышленность — часть жизни. Город находится на северо-востоке Турции, у побережья Черного моря, а окружающие его зеленые склоны известны чайными плантациями. В регионе работают многочисленные предприятия по переработке чайного листа, поэтому обнаружение источника загрязнения на одной из фабрик для местных жителей неожиданностью не стало. Почему реки Аляски становятся токсичными и оранжевыми? Подробнее

Вопрос без ответа

При этом главный вопрос пока остается без ответа: какое именно вещество придало реке насыщенный красный цвет? Власти не стали делать выводы о составе загрязнения до получения результатов лабораторных анализов. Специалисты отобрали пробы воды и направили их в аккредитованную лабораторию. После анализа должно стать понятно, какие конкретно вещества попали в реку и какие дополнительные меры потребуются для устранения последствий.

Тем временем предприятие уже привлекли к административной ответственности. Заводу выписали штраф на основании статьи турецкого закона об охране окружающей среды. Эта норма предусматривает наказание за сброс отходов с нарушением установленных требований. Размер взыскания в сообщении не уточняется.