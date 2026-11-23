Необычное зрелище привлекло внимание жителей турецкого Ризе. Около полудня прохожие заметили, что вода в реке, которая пересекает центр города и впадает в Черное море, резко изменила цвет. Вместо привычного оттенка перед ними текла густо-красная вода, по виду сильно напоминавшая кровь.
Очевидцы стали снимать происходящее на телефоны. Ролики быстро разошлись по социальным сетям, а турецкие СМИ вынесли в заголовки тревожное описание: по городу потекла река крови. Люди пытались понять, что могло придать воде настолько необычный оттенок и насколько опасно находиться рядом с водоемом.
Виновник найден
После обращений жителей к реке направили муниципальных инспекторов и сотрудников регионального управления по вопросам окружающей среды, урбанизации и изменения климата. Проверка должна была установить, что именно попало в воду и кто (или что) является виновником тревоги.
Поиски продолжались несколько часов. В них участвовали два экологических инспектора, инженер-эколог и оператор беспилотника. Дрон позволил осмотреть участки русла и проследить, откуда в реку могли поступать подозрительные стоки. Примерно к четырем часам дня специалисты обнаружили предприятие, которое сбрасывало производственные отходы прямо в водоем.
Как сообщает агентство DHA, источником загрязнения оказалась частная чайная фабрика. Именно со сбросом стоков власти связали необычное изменение цвета воды. Название фабрики пока не раскрывается.
Для Ризе чайная промышленность — часть жизни. Город находится на северо-востоке Турции, у побережья Черного моря, а окружающие его зеленые склоны известны чайными плантациями. В регионе работают многочисленные предприятия по переработке чайного листа, поэтому обнаружение источника загрязнения на одной из фабрик для местных жителей неожиданностью не стало.
Вопрос без ответа
При этом главный вопрос пока остается без ответа: какое именно вещество придало реке насыщенный красный цвет? Власти не стали делать выводы о составе загрязнения до получения результатов лабораторных анализов. Специалисты отобрали пробы воды и направили их в аккредитованную лабораторию. После анализа должно стать понятно, какие конкретно вещества попали в реку и какие дополнительные меры потребуются для устранения последствий.
Тем временем предприятие уже привлекли к административной ответственности. Заводу выписали штраф на основании статьи турецкого закона об охране окружающей среды. Эта норма предусматривает наказание за сброс отходов с нарушением установленных требований. Размер взыскания в сообщении не уточняется.