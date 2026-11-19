Не менее двух извержений вулкана Семеру зафиксировали в индонезийской провинции Восточная Ява. Об этом сообщило местное Центр вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф.

По данным ведомства, пепловый столб поднялся на 700 метров над вершиной вулкана. Выбросы пепла белого и серого цвета распространялись в южном и западном направлениях.

Специалисты предупредили о возможных выбросах раскаленных камней и призвали жителей близлежащих населенных пунктов и туристов не приближаться к кратеру ближе чем на пять километров. Также существует опасность схода лавы, образования горячих облаков и селевых потоков вдоль речных русел.

Семеру считается четвертым по высоте вулканом Индонезии. Его высота составляет 3 676 метров над уровнем моря, а сама вершина является высочайшей точкой острова Ява.

Индонезийский архипелаг, насчитывающий около 18 тысяч островов, расположен в Тихоокеанском огненном кольце — зоне повышенной сейсмической и вулканической активности. В стране находится более 500 вулканов, примерно 130 из которых остаются действующими.