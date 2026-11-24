Немецкие исследователи спрогнозировали резкий рост частоты ударов молний в землю к концу текущего столетия на фоне высоких объемов выбросов парниковых газов. Выводы опубликованы в научном журнале Earth's Future, материал перевел aif.ru.

Ученые акцентировали внимание на разрядах типа «облако — земля», угрожающих инфраструктуре и провоцирующих масштабные лесные пожары. Их формирование обусловлено столкновением ледяных кристаллов в облаках.

По словам специалистов, глобальное потепление усиливает конвекцию, однако параллельно способно сокращать концентрацию льда в атмосфере, что создает сложную динамику процесса.

«На самом деле существует довольно большая неопределенность в том, как молнии отреагируют на изменение климата», — констатировал ведущий автор работы, климатолог Мюнхенского технического университета Андреас Краузе.

Для расчетов исследовательская группа применила алгоритмы машинного обучения на данных 2019 года. Анализ периодов 1901-1920 и 1995-2014 годов показал рост частоты разрядов на 11% за прошедший век, или примерно на 12% на каждый градус повышения температуры.

При высоких выбросах (сценарий SSP3-7.0) чувствительность показателя возрастает до 30% на градус.

Полученные метрики существенно превышают предыдущие научные оценки, предполагавшие прирост лишь на 8-17 процентов. Разница объясняется применением усовершенствованного глобального массива данных и новых математических подходов.

Наибольший относительный скачок ожидается в высоких широтах, где грозовая активность исторически низка. Так, на Аляске количество наземных разрядов может увеличиться на 116–594 процента.

Как указали ученые, реальный уровень угрозы для населения будет зависеть от того, сместится ли пик грозовой активности на ранние стадии штормов, когда люди чаще находятся на открытом воздухе.

Ранее сообщалось, что в Австралии мужчина чудом выжил после удара молнии.