Сейсмологи зафиксировали свыше 100 повторных подземных толчков после землетрясения магнитудой 5,0, произошедшего в минувшую субботу в окрестностях Лос-Анджелеса. Об этом сообщает издание Los Angeles Times, материал перевел aif.ru.

Накануне Геологическая служба США (USGS) зарегистрировала основной сейсмический импульс. В результате инцидента в международном аэропорту Лос-Анджелеса произошел прорыв трубы водоснабжения, однако позднее пресс-служба воздушной гавани подтвердила агентству, что объект функционирует в штатном режиме.

«Более 100 афтершоков произошли после первого землетрясения, и это число, как ожидается, еще увеличится», — отмечается в публикации.

Согласно данным издания, сила наиболее ощутимых повторных толчков достигала 4,5 балла. В свою очередь, сейсмолог Калифорнийского технологического института Люси Джонс прогнозирует, что серия подземных толчков магнитудой около 3,0 может продолжаться в течение нескольких недель.

Ранее сообщалось, что в Калифорнии загорелся НПЗ Chevron после землетрясения магнитудой 5,0.