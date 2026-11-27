До настоящих сугробов ещё далеко, но синицы и воробьи уже дежурят у пустых кормушек. Желая поддержать пернатых перед предстоящими морозами, многие щедро сыплют хлебные крошки и остатки круп. Однако такая гостеприимная столовая может стать для птиц смертельной западнёй. Вместе с биологом Максимом Петровым мы составили подсказку, какие угощения становятся для птиц медленным ядом и как правильно обустроить кормушку.

Подкормка без ошибок

Желание накормить пернатых остатками с домашней кухни способно погубить их быстрее любых морозов. Хлеб разбухает в желудке и запускает смертельное брожение, очищенное пшено быстро портится на воздухе и превращается в токсин, а соль, специи и обжарка разрушают почки и печень птиц.

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Ещё одна серьёзная угроза — отсыревшее на улице зерно. Даже незаметный налёт плесени вызывает тяжелейшее отравление, поэтому запасы важно держать в плотно закрытых ёмкостях, а саму кормушку регулярно мыть и обдавать кипятком.

Не менее важно соблюдать меру, чтобы птицы не разучились сами добывать еду. Задача человека — лишь слегка поддержать пернатых с ноября по март, а не заменять им природную охоту на насекомых и семена. Выкладывать угощение лучше скромными порциями через день и в разное время, чтобы птицы не теряли навыки самостоятельного поиска еды и не собирали у вашего участка полчища грызунов.

Птичье меню

Универсальный корм для всех — сырые (нежареные и несолёные) семечки под- солнечника. Подходят почти всем зерноядным и всеядным гостям.

Синицы, дятлы, поползни — кусочки несолёного сала на верёвке и несолёное сливочное масло для энергии в морозы.

Воробьи, зеленушки, голуби — овсяные хлопья, пшеница и ячмень.

Снегири, свиристели, дрозды — сушёные ягоды рябины, боярышника, калины, а также изюм и кусочки яблок.

Сойки и белки — сырые несолёные орехи — арахис и дроблёный фундук.

Дубоносы — крупные твёрдые семечки, сушёная или замороженная вишня и черёмуха.

Утки у водоёмов — специальный гранулированный корм или обычное зерно.

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