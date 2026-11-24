Снежинки — это ледяные кристаллы, которые зарождаются в облаках на мельчайших пылевых частицах при отрицательной температуре. Благодаря строению молекулы воды они имеют шестиугольную форму, а из-за постоянно меняющихся условий роста каждый кристалл уникален. Однако все это многообразие было приведено к классификации: в 1951 году Комиссия снега и льда Международной ассоциации научной гидрологии выделила 7 основных форм снежных кристаллов. Какие виды снежинок бывают — смотрите в инфографике aif.ru.

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