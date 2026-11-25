В мультимедийном проекте «Хранители живой природы» собраны истории более 100 хранителей из разных регионов России. Благотворительный фонд «АиФ. Доброе сердце» совместно с издательским домом «Аргументы и факты» при поддержке Президентского фонда природы подвели итоги проекта.

Первозданная Россия

Хранители – сотрудники заповедников, члены их семей, учёные, общественники и волонтёры – работают в самых разных направлениях: кто-то заботится о природных тропах, кто-то выхаживает детёнышей диких животных, оставшихся без матери, кто-то помогает восстановить популяцию вида. Но всех их объединяет любовь к окружающей нас природе. Познакомиться с ними можно на сайте проекта по ссылке: priroda.aif.ru

Кроме того, проект «Хранители живой природы» включает в себя получасовой документальный фильм с тем же названием. Его автором стал фотограф и видеограф Александр Мазуров. Фильм рассказывает о семерых хранителях. Среди их подопечных – медведи и сайгаки, перелётные птицы и киты. Александр оценил эту работу как сложную, но интересную.

Фотограф и видеограф Александр Мазуров. Фото: АиФ/ Ирина Амэ

«Самое сложное», — сказал он, — донести до окружающих людей ценность этой работы. Каждый человек априори знает, что нужно защищать природу. Сразу же возникает вопрос: как? И почти никто не знает точного ответа. Часто люди из научной сферы оценивают это по-своему, общественность – по-своему».

По словам Александра, интереснее всего ему было снимать китов и птиц. Не менее интересно было познакомиться с неравнодушными людьми – зоозащитниками, биологами, волонтёрами, которые делают всё возможное для сохранения редких видов.

Фильм доступен для просмотра на сайте проекта: priroda.aif.ru/videoteka

Тамара Пантелеева, руководитель Общероссийского Фестиваля Природы ПЕРВОЗДАННАЯ РОССИЯ. Фото: АиФ/ Ирина Амэ

Общероссийский фестиваль «Первозданная Россия» появился в 2014 году по инициативе члена Совета Федерации Олега Пантелеева, страстного любителя природной фотографии.

Тамара Пантелеева, руководитель Общероссийского Фестиваля Природы ПЕРВОЗДАННАЯ РОССИЯ, сегодня руководит этим фестивалем. Она вспоминает, что первой площадкой стал Центральный дом художника. Поначалу там не очень-то верили в успех всего предприятия, считали проект одноразовым. Это мнение изменилось, когда «Первозданную Россию» за полтора месяца посетили 140 тысяч человек.

С тех пор выставка фотографий объехала, похоже, всю страну и снова собирается в дорогу. Во всяком случае, от присутствовавшей на форуме проекта «Хранители живой природы» телеведущей и председателя Союза женщин России Марии Ситтель на этот счёт поступило интересное предложение.

Мария Ситтель, телеведущая и председатель Союза женщин России. Фото: АиФ/ Ирина Амэ

Совы, дельфины, ёжики

На форум, завершавший проект «Хранители живой природы», в редакцию «АиФ» приехали три десятка хранителей со всей России. Другие присутствовали по видеосвязи. И каждому было что сказать коллегам, общественности, всему миру.

Михаил Клинов, советник руководителя Рослесхоза, заместитель директора ФБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт лесоводства и механизации лесного хозяйства», привёл такие цифры: «На нашей планете примерно 4 миллиарда гектаров лесов. Из них больше половины падает на пять стран: Россию, Бразилию, Канаду, США и Китай — по убыванию. Наша доля — примерно 1/5 часть, то есть 20 % лесов планеты находится на территории Российской Федерации».

Михаил Клинов, советник руководителя Рослесхоза, заместитель директора ФБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт лесоводства и механизации лесного хозяйства». Фото: АиФ/ Ирина Амэ

Он также напомнил, что, помимо государственных лесоохранных программ, в России действуют и общественные, например «Сад памяти», в рамках которой любой желающий может взять посадочный материал и попробовать посадить своё дерево.

Вадим Петров, заместитель директора Единого научного центра Минприроды России – ФГБУ «ВНИИ Экология», председатель Общественного совета при Росгидромете: «Единый научный центр Минприроды России ФГБУ «ВНИИ Экология» на протяжении многих лет проводит исследования по научно-методическому обеспечению ведения Красных книг Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Институт также обеспечивает сопровождение работы Комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения животным, растениям и грибам при Минприроды России. Одним учетом, однако, деятельность нашего института не ограничивается. Один из примеров нашей полевой работы – исследование эйзенамской форели на Северном Кавказе. Наши научные сотрудники разработали программу восстановления её популяции в озере Кезеной-Ам. Она предусматривает искусственное разведение форели и выпуск молоди в озеро. Кроме того, в 2027 году будет завершена подготовка программы восстановления редкого вида осетровых рыб – шипа. Вид находится на грани исчезновения, поскольку воспроизводство в большинстве рек, где он еще сохранился, практически прекратилось. Сегодня его сохранение зависит от искусственного разведения. Также на основании ранее собранных данных и данных, полученных в 2026 году, в том числе с использованием материалов, полученных с помощью космического слежения и генетического анализа, будут разработаны мероприятия по сохранению кречетки, дрофы, степного орла и савки».

Вадим Петров, заместитель директора Единого научного центра Минприроды России – ФГБУ «ВНИИ Экология», председатель Общественного совета при Росгидромете. Фото: АиФ/ Ирина Амэ

Илья Разбаш, советник руководителя Росводресурсов, стоял у истоков (во всех смыслах) проекта «Вода России». «Мы сделали один из самых масштабных эковолонтерских проектов в стране. Ежегодно проводится порядка 30 000 мероприятий с участием более 1,5 миллиона человек. Акция «Вода России» держится на волонтёрах с качественной поддержкой государства. Мы чётко понимаем, что с участием гражданского общества любой отраслевой, в данном случае экологический, федеральный проект получает дополнительный весомый результат, — подчеркнул И. Разбаш. — Я бы в первую очередь обратил внимание на важность экосистемного подхода как объединения усилий государства, бизнеса, науки и общества ради реального, измеримого сохранения водных ресурсов, включая изучение и сохранение биоразнообразия».

Илья Разбаш, советник руководителя Росводресурсов. Фото: АиФ/ Ирина Амэ

Мария Иванова занимается сохранением редких видов птиц в Тюмени. Взять, например, сплюшку, самый мелкий вид сов на территории области, размером примерно с дрозда. Эта милая птичка с удовольствием охотится на мышевидных грызунов, но более 60% её рациона приходится на насекомых. В том числе и тех, которые наносят вред лесам и сельскохозяйственным угодьям. Поэтому цель проекта учёных из Тюмени, в котором участвует Мария, – поддержание популяции сплюшки.

Мария Иванова, руководитель проекта «Ипотечная программа для сплюшек», выступила с докладом онлайн. Фото: АиФ/ Ирина Амэ

Анна Субботина ведёт проект «Дельфины Чёрного моря: изучить, чтобы сохранить». Не все знают, что в нашем любимом, родном море обитают три вида китообразных. Первый – это самый крупный, распространённый и изученный вид – афалина. Второй – белобочка, которая, в отличие от афалины, не занесена в Красную книгу. Третий и самый маленький вид – морская свинья (или азовка). Она, вообще-то, не является дельфином, но относится к отряду китообразных и тоже занесена в Красную книгу России. Все три вида находятся в Международном красном списке (МСОП) и нуждаются в защите. Более 740 мёртвых дельфинов обнаружили за первые 6 месяцев этого года на российском побережье Чёрного моря. Много это или мало по отношению к популяциям китообразных? Этого мы не знаем.

Анна Субботина, руководитель проекта «Дельфины Чёрного моря: изучить, чтобы сохранить», и Марина Никитина (Сизова), редактор проекта «Хранители живой природы». Фото: АиФ/ Ирина Амэ

Николай Шматков, директор системы сертификации «Лесной эталон», привлёк внимание собравшихся к проблеме старых лесов: «Первое впечатление – хлам какой-то: вывороченные брёвна, стволы у деревьев изогнутые, дупла. А можно посмотреть другими глазами – сколько здесь лесных квартирок, сколько здесь разных экологических ниш».

Николай Шматков, директор системы сертификации «Лесной эталон». Фото: АиФ/ Ирина Амэ

Алексей Горнов, заместитель директора Центра по проблемам экологии и продуктивности лесов Российской академии наук, рассказал о роли животных в поддержании биоразнообразия наземных экосистем. Мышевидные грызуны, например, делают кладовые с семенами деревьев. Часть запасов они съедают, а часть остается в укромных местах и потом прорастает. Можно сказать, что зверьки таким образом сажают лес. Ту же роль выполняют белки, сойки, дятлы, только они массово разносят семена деревьев на большее расстояние — сотни метров.

Алексей Горнов, заместитель директора Центра по проблемам экологии и продуктивности лесов Российской академии наук. Фото: АиФ/ Ирина Амэ

Александр Краснощёков в 2023-м руководил гуманитарной миссией на наших исторических землях — в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

«Когда был образован Президентский фонд природы, — вспоминал он, — появилась возможность помочь какому-то виду животных или растению. Я сразу вспомнил про ушастого ежа, про которого много слышал от донецких коллег. Посмотрите на фотографии – милейшее животное».

Александр Краснощёков, директор АНО Центр развития национальной культуры и эколого-просветительской деятельности «Александровский сад». Фото: АиФ/ Ирина Амэ

Как рассказать об экологии

Ещё одна часть проекта «Хранители живой природы» была посвящена продвижению экологических идей в широкие массы.

Надежда Пупышева, руководитель группы коммуникаций факультета географии и геоинформационных технологий Высшей школы экономики, популярно рассказала об ошибках, которые экологи и зоозащитники допускают при общении с должностными лицами, от которых часто зависит финансирование проектов. Самые распространённые – излишне наукообразный язык и игнорирование локальных сообществ.

Надежда Пупышева, руководитель группы коммуникаций факультета географии и геоинформационных технологий Высшей школы экономики. Фото: АиФ/ Ирина Амэ

Специалист по связям с общественностью Виктория Прилепская рассказала, как принципы, о которых поведала Надежда, были использованы в медиапроекте «Хранители живой природы».

Виктория Прилепская, специалист по связям с общественностью. Фото: АиФ/ Ирина Амэ

«Если говорить про СМИ, — пояснила она, — проект показал просто потрясающий рост относительно прошлого года. Прирост более 1000%. За 10 месяцев зафиксировано более 200 публикаций, а именно 238. В прошлом году эта история была ещё незначительной, сейчас прямо кратный рост, и суммарная аудитория — потенциальная аудитория СМИ, то, что мы называем показателем Media Outreach — 26,2 миллиона, что очень-очень прилично».

Кадры для заповедников

Следующая сессия форума проекта «Хранители живой природы» была посвящена очень злободневной проблеме – кадровой. Руководитель общественно-экологического движения «Защита природы» Олег Губарец рассказал, как он её решает в своём проекте: «Что такое проект „Школьное лесничество“? Это как раз та цепочка, которая создаёт кадровый резерв для лесного хозяйства. Здесь важно подчеркнуть: лесное хозяйство будет делиться на тех, кто рубит, и тех, кто восстанавливает и защищает». При этом в Москву Губарец приехал не один, а с волонтёром Алиной Греку.

Руководитель общественно-экологического движения «Защита природы» Олег Губарец. Фото: АиФ/ Ирина Амэ

«Да, мой путь в экологию начался именно со школьного лесничества, — рассказала она. — Я окончила трёхлетнюю программу обучения, получила аттестат по окончании и вместе с ним уйму новых знаний в сфере леса. После окончания лесничества я вступила в волонтёрское движение, чуть позже стала координатором этого движения, в нашей команде уже около 50 человек».

Антон Мазаев, декан экологического факультета Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе, рассказал, как в его вузе готовят кадры для особо охраняемых природных территорий. Основной упор делается на практическую подготовку студентов во время полевых практик и в экспедициях. После первого курса – на объектах зелёного фонда города Москвы и Московского региона. После второго и третьего – в Крыму, на Кольском полуострове, на Дальнем Востоке и т. д.

Антон Мазаев, декан экологического факультета Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе. Фото: АиФ/ Ирина Амэ

Вместе с человеком

Игорь Калмыков, директор Алтайского биосферного заповедника, начал очень важный разговор об экологическом туризме. Важен он потому, что надо соблюдать баланс между привлечением средств из внебюджетных источников и сохранением природных объектов.

Игорь Калмыков, директор Алтайского биосферного заповедника. Фото: АиФ/ Ирина Амэ

«В основном весь экологический туризм сосредоточен у нас на Телецком озере, — пояснил Калмыков. – Например, действуют обзорные площадки, самые посещаемые в Алтайском заповеднике места. Водопад Корбу за сезон посещает около 70 тысяч человек. Там всё оборудовано по правилам экологического туризма: никто там ничего не топчет и не срывает, зато видами наслаждаться можно сколько угодно».

Тимур Юсупов, пиар-директор проекта «Большая уральская тропа». Фото: АиФ/ Ирина Амэ

Тимур Юсупов рассказал о проекте «Большая уральская тропа». Он возник не очень давно, но на сегодняшний день входит в топ-5 самых протяжённых троп мира. Пешеходный трек – 3300 километров, и проходит маршрут через весь Урал. Если считать со всякими ответвлениями, суммарно получится больше 4000 километров.

Наталья Хлынова, научный сотрудник Звенигородского музея-заповедника, задала вопрос: зачем человек едет на экологическую экскурсию? Не только затем, чтобы получить знания (например, о том, сколько десятилетий разлагается в лесу обычная пластиковая бутылка), но прежде всего – чтобы получить впечатления.

Наталья Хлынова, научный сотрудник Звенигородского музея-заповедника. Фото: АиФ/ Ирина Амэ

«Впечатления – это самое главное, это восприятие. Восприятие того, что человек сам прожил, и это стало его личным опытом, его личным проживанием. И когда экскурсовод, как проводник между человеком и природой, включает в том числе эти важные смысловые, философские вопросы, тогда и происходит то самое формирование экологического сознания, экологической культуры каждого человека, который побывал в той или иной природной среде».

Два выступления были посвящены озеру Байкал.

Михаил Малышев, директор Центра защиты от пожаров и восстановления лесов Байкала выступил с докладом на форуме онлайн. Фото: АиФ/ Ирина Амэ

Михаил Малышев, директор Центра защиты от пожаров и восстановления лесов Байкала, рассказал об использовании беспилотников и видеомониторинга на территориях особо охраняемой природной территории «Заповедное Прибайкалье».

Екатерина Егорова, исполнительный директор фонда «Озеро Байкал» и Арина Бобкова, победительница проекта «Хранители живой природы». Фото: АиФ/ Ирина Амэ

Екатерина Егорова, исполнительный директор фонда «Озеро Байкал», практически подвела черту в финальной дискуссии: «Мы, когда отвечаем на вопрос „а какая же роль фонда, какая же роль человека в сохранении природы?“, сформировали для себя такую философию… Сегодня здесь говорили, что природа – для человека: мы там отдыхаем и используем ресурсы. Наша философия иная. Мы считаем, что не „природа – для человека“, а „природа – вместе с человеком“.