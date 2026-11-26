Будут ли магнитные бури сегодня, 27 ноября 2026 года?
Изменения в геомагнитной обстановке Земли могут оказывать влияние на самочувствие некоторых россиян. Для метеозависимых людей aif.ru приводит подробный прогноз магнитных бурь по часам в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.
В четверг, 26 ноября, была спокойная геомагнитная обстановка.
В пятницу, 27 ноября, по данным ученых Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, магнитосфера Земли будет возмущена из-за воздействия корональной дыры среднего размера: ожидается слабая магнитная буря уровня G1. Вероятность геомагнитных возмущений составляет 25 процентов. Вероятность магнитных бурь — 60 процентов. Вероятность сохранения спокойной обстановки — 15 процентов.
В этот период у метеозависимых людей могут наблюдаться: ухудшение самочувствия, головная боль, слабость, обострение хронических заболеваний, нарушение сна, снижение иммунитета, нестабильность психического состояния. Особенно ощущают на себе магнитные бури дети, пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями.
Прогноз магнитных бурь по часам на 27 ноября 2026 года
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|Москва
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|Санкт-Петербург
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|Новосибирск
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|Екатеринбург
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|Самара
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|Нижний Новгород
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|Казань
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|Уфа
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|3
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|Владивосток
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|3
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|4
|5
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|3
|3
|Волгоград
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|4
|5
|3
|3
|3
|3
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|Ростов-на-Дону
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|4
|5
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|3
|3
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|3
|Саратов
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|4
|5
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|3
|3
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|3
|Пермь
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|5
|4
|5
|3
|3
|3
|3
|Калининград
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|5
|3
|3
|3
|3
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|Ярославль
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|3
|3
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|Хабаровск
|3
|3
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|4
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|3
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- 1–3 — магнитосфера спокойная
- 4 — небольшие возмущения
- 5 — слабая буря
- 6 — средняя буря
- 7 — сильная буря
- 8 — шторм
- 9 — экстремальный шторм