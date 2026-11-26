Изменения в геомагнитной обстановке Земли могут оказывать влияние на самочувствие некоторых россиян. Для метеозависимых людей aif.ru приводит подробный прогноз магнитных бурь по часам в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

В четверг, 26 ноября, была спокойная геомагнитная обстановка.

В пятницу, 27 ноября, по данным ученых Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, магнитосфера Земли будет возмущена из-за воздействия корональной дыры среднего размера: ожидается слабая магнитная буря уровня G1. Вероятность геомагнитных возмущений составляет 25 процентов. Вероятность магнитных бурь — 60 процентов. Вероятность сохранения спокойной обстановки — 15 процентов.

В этот период у метеозависимых людей могут наблюдаться: ухудшение самочувствия, головная боль, слабость, обострение хронических заболеваний, нарушение сна, снижение иммунитета, нестабильность психического состояния. Особенно ощущают на себе магнитные бури дети, пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями.

Уровни магнитных бурь. Инфографика Подробнее

Прогноз магнитных бурь по часам на 27 ноября 2026 года

3:00 6:00 9:00 12:00 15:00 18:00 21:00 0:00 Москва 5 4 5 3 3 3 3 3 Санкт-Петербург 5 4 5 3 3 3 3 3 Новосибирск 3 5 4 5 3 3 3 3 Екатеринбург 3 5 4 5 3 3 3 3 Самара 5 4 5 3 3 3 3 3 Нижний Новгород 5 4 5 3 3 3 3 3 Казань 5 4 5 3 3 3 3 3 Уфа 3 5 4 5 3 3 3 3 Владивосток 3 3 5 4 5 3 3 3 Волгоград 5 4 5 3 3 3 3 3 Ростов-на-Дону 5 4 5 3 3 3 3 3 Саратов 5 4 5 3 3 3 3 3 Пермь 3 5 4 5 3 3 3 3 Калининград 5 4 5 3 3 3 3 3 Ярославль 5 4 5 3 3 3 3 3 Хабаровск 3 3 5 4 5 3 3 3

1–3 — магнитосфера спокойная

4 — небольшие возмущения

5 — слабая буря

6 — средняя буря

7 — сильная буря

8 — шторм

9 — экстремальный шторм

Источники: xras.ru, xras.ru