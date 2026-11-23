Для тех, кто следит за космической погодой, aif.ru приводит подробный прогноз магнитных бурь по часам в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Во вторник, 24 ноября, ожидается спокойная геомагнитная обстановка. Вероятность геомагнитных возмущений составляет 10 процентов. Вероятность магнитных бурь — 3 процента. Вероятность сохранения спокойной обстановки — 87 процентов.

Магнитные бури способны влиять на состояние здоровья людей, чувствительных к изменениям погоды. Они нередко вызывают головные боли, мигрени, учащенное сердцебиение, бессонницу, общее недомогание, упадок сил и скачки давления. Ученые объясняют это тем, что колебания магнитного поля Земли приводят к замедлению кровообращения в капиллярах, из-за чего ткани испытывают нехватку кислорода.

Чтобы снизить негативное влияние этого природного явления, в такие дни рекомендуется отказаться от алкоголя, курения, фастфуда и тяжелой пищи. Важно пить больше воды, чаще бывать на свежем воздухе и соблюдать режим здорового сна.

Недоброе утро. На Земле бушует сильная магнитная буря, чем себе помочь? Подробнее

Прогноз магнитных бурь по часам на 24 ноября 2026 года

3:00 6:00 9:00 12:00 15:00 18:00 21:00 0:00 Москва 2 1 1 1 1 1 1 1 Санкт-Петербург 2 1 1 1 1 1 1 1 Новосибирск 2 2 1 1 1 1 1 1 Екатеринбург 2 2 1 1 1 1 1 1 Самара 2 1 1 1 1 1 1 1 Нижний Новгород 2 1 1 1 1 1 1 1 Казань 2 1 1 1 1 1 1 1 Уфа 2 2 1 1 1 1 1 1 Владивосток 2 2 2 1 1 1 1 1 Волгоград 2 1 1 1 1 1 1 1 Ростов-на-Дону 2 1 1 1 1 1 1 1 Саратов 2 1 1 1 1 1 1 1 Пермь 2 2 1 1 1 1 1 1 Калининград 2 1 1 1 1 1 1 1 Ярославль 2 1 1 1 1 1 1 1 Хабаровск 2 2 2 1 1 1 1 1

1-3 – магнитосфера спокойная

4 – небольшие возмущения

5 – слабая буря

6 – средняя буря

7 – сильная буря

8 – шторм

9 – экстремальный шторм

Источники: xras.ru, xras.ru