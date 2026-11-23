Будут ли магнитные бури сегодня, 24 ноября 2026 года?
Для тех, кто следит за космической погодой, aif.ru приводит подробный прогноз магнитных бурь по часам в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.
Во вторник, 24 ноября, ожидается спокойная геомагнитная обстановка. Вероятность геомагнитных возмущений составляет 10 процентов. Вероятность магнитных бурь — 3 процента. Вероятность сохранения спокойной обстановки — 87 процентов.
Магнитные бури способны влиять на состояние здоровья людей, чувствительных к изменениям погоды. Они нередко вызывают головные боли, мигрени, учащенное сердцебиение, бессонницу, общее недомогание, упадок сил и скачки давления. Ученые объясняют это тем, что колебания магнитного поля Земли приводят к замедлению кровообращения в капиллярах, из-за чего ткани испытывают нехватку кислорода.
Чтобы снизить негативное влияние этого природного явления, в такие дни рекомендуется отказаться от алкоголя, курения, фастфуда и тяжелой пищи. Важно пить больше воды, чаще бывать на свежем воздухе и соблюдать режим здорового сна.
Прогноз магнитных бурь по часам на 24 ноября 2026 года
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Москва
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Санкт-Петербург
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Новосибирск
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Екатеринбург
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2
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Самара
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Нижний Новгород
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Казань
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Уфа
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2
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Владивосток
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1
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Волгоград
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Ростов-на-Дону
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Саратов
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Пермь
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Калининград
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Ярославль
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Хабаровск
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- 1-3 – магнитосфера спокойная
- 4 – небольшие возмущения
- 5 – слабая буря
- 6 – средняя буря
- 7 – сильная буря
- 8 – шторм
- 9 – экстремальный шторм