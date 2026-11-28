От колебаний магнитного поля Земли зависит самочувствие многих людей. Для всех, кто хочет заранее знать о возможных рисках, aif.ru публикует детальный почасовой прогноз магнитных бурь для Москвы, Санкт-Петербурга и других российских городов.

В воскресенье, 29 ноября, солнечная активность слабая, геомагнитная обстановка в основном спокойная — ожидаются слабые возмущения из-за корональной дыры, но графики должны остаться в зеленой зоне. Вероятность геомагнитных возмущений составляет 20 процентов. Вероятность магнитных бурь — 7 процентов. Вероятность сохранения спокойной обстановки — 73 процента.

Магнитные бури оказывают влияние на метеозависимых людей. Они могут почувствовать слабость, ухудшение общего состояния, изменения в артериальном давлении и головную боль. В такие дни врачи советуют следить за питьевым режимом и питанием, больше отдыхать и гулять на свежем воздухе.

Прогноз магнитных бурь по часам на 29 ноября 2026 года

3:00 6:00 9:00 12:00 15:00 18:00 21:00 0:00 Москва 2 2 2 3 2 1 1 1 Санкт-Петербург 2 2 2 3 2 1 1 1 Новосибирск 2 2 2 2 3 2 1 1 Екатеринбург 2 2 2 2 3 2 1 1 Самара 2 2 2 3 2 1 1 1 Нижний Новгород 2 2 2 3 2 1 1 1 Казань 2 2 2 3 2 1 1 1 Уфа 2 2 2 2 3 2 1 1 Владивосток 3 2 2 2 2 3 2 1 Волгоград 2 2 2 3 2 1 1 1 Ростов-на-Дону 2 2 2 3 2 1 1 1 Саратов 2 2 2 3 2 1 1 1 Пермь 2 2 2 2 3 2 1 1 Калининград 2 2 2 3 2 1 1 1 Ярославль 2 2 2 3 2 1 1 1 Хабаровск 3 2 2 2 2 3 2 1

1-3 – магнитосфера спокойная

4 – небольшие возмущения

5 – слабая буря

6 – средняя буря

7 – сильная буря

8 – шторм

9 – экстремальный шторм

Источники: xras.ru, xras.ru