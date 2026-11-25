В последнее время люди стали больше следить за состоянием магнитного поля Земли. За космической погодой наблюдают не меньше, чем за прогнозом синоптиков. Aif.ru приводит подробный прогноз магнитных бурь по часам в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

В среду, 25 ноября, была спокойная геомагнитная обстановка. В четверг, 26 ноября, возможны геомагнитные возмущения. Их вероятность составляет 35 процентов. Вероятность, что они достигнут уровня магнитных бурь, — 26 процентов. Вероятность сохранения спокойной обстановки — 39 процентов.

Почувствовать недомогание в период возмущений магнитного поля Земли могут даже те, кто обычно не жалуется на здоровье. Чаще всего при этом болит голова, чувствуется слабость, возникают проблемы со сном, скачки артериального давления и ощущается тахикардия.

В такие дни врачи советуют пить больше воды, полноценно питаться, ограничить потребление соли, отдыхать и проводить время на свежем воздухе. Также следует избегать физического и эмоционального перенапряжения.

Прогноз магнитных бурь по часам на 26 ноября 2026 года

3:00 6:00 9:00 12:00 15:00 18:00 21:00 0:00 Москва 4 3 3 2 2 2 2 3 Санкт-Петербург 4 3 3 2 2 2 2 3 Новосибирск 2 4 3 3 2 2 2 2 Екатеринбург 2 4 3 3 2 2 2 2 Самара 4 3 3 2 2 2 2 3 Нижний Новгород 4 3 3 2 2 2 2 3 Казань 4 3 3 2 2 2 2 3 Уфа 2 4 3 3 2 2 2 2 Владивосток 2 2 4 3 3 2 2 2 Волгоград 4 3 3 2 2 2 2 3 Ростов-на-Дону 4 3 3 2 2 2 2 3 Саратов 4 3 3 2 2 2 2 3 Пермь 2 4 3 3 2 2 2 2 Калининград 4 3 3 2 2 2 2 3 Ярославль 4 3 3 2 2 2 2 3 Хабаровск 2 2 4 3 3 2 2 2

1-3 – магнитосфера спокойная

4 – небольшие возмущения

5 – слабая буря

6 – средняя буря

7 – сильная буря

8 – шторм

9 – экстремальный шторм

Источники: xras.ru, xras.ru