Будут ли магнитные бури сегодня, 26 ноября 2026 года?
В последнее время люди стали больше следить за состоянием магнитного поля Земли. За космической погодой наблюдают не меньше, чем за прогнозом синоптиков. Aif.ru приводит подробный прогноз магнитных бурь по часам в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.
В среду, 25 ноября, была спокойная геомагнитная обстановка. В четверг, 26 ноября, возможны геомагнитные возмущения. Их вероятность составляет 35 процентов. Вероятность, что они достигнут уровня магнитных бурь, — 26 процентов. Вероятность сохранения спокойной обстановки — 39 процентов.
Почувствовать недомогание в период возмущений магнитного поля Земли могут даже те, кто обычно не жалуется на здоровье. Чаще всего при этом болит голова, чувствуется слабость, возникают проблемы со сном, скачки артериального давления и ощущается тахикардия.
В такие дни врачи советуют пить больше воды, полноценно питаться, ограничить потребление соли, отдыхать и проводить время на свежем воздухе. Также следует избегать физического и эмоционального перенапряжения.
Прогноз магнитных бурь по часам на 26 ноября 2026 года
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Москва
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3
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2
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3
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Санкт-Петербург
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4
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3
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3
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2
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2
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2
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2
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3
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Новосибирск
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2
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4
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3
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3
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2
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2
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2
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2
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Екатеринбург
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2
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4
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3
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3
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2
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2
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2
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Самара
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4
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3
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3
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2
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2
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2
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2
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3
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Нижний Новгород
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4
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3
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3
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2
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2
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2
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3
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Казань
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4
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3
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3
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2
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2
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2
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2
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3
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Уфа
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2
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4
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3
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3
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2
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2
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2
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Владивосток
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2
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2
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4
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3
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3
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2
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2
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2
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Волгоград
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4
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3
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3
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2
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2
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2
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2
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3
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Ростов-на-Дону
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4
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3
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3
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2
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2
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2
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2
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3
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Саратов
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4
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3
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3
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2
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2
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2
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2
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3
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Пермь
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2
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4
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3
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3
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2
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2
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2
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2
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Калининград
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4
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3
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3
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2
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2
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2
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2
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3
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Ярославль
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4
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3
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3
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2
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2
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2
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2
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3
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Хабаровск
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2
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2
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4
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3
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- 1-3 – магнитосфера спокойная
- 4 – небольшие возмущения
- 5 – слабая буря
- 6 – средняя буря
- 7 – сильная буря
- 8 – шторм
- 9 – экстремальный шторм