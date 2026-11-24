Будут ли магнитные бури сегодня, 25 ноября 2026 года?
Космическая погода становится все более непредсказуемой, и многие ощущают ее влияние на своем самочувствии. Aif.ru публикует актуальный почасовой прогноз магнитных бурь для Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России.
Во вторник, 24 ноября, была спокойная геомагнитная обстановка. Сохранится она и в среду, 25 ноября. Вероятность геомагнитных возмущений составляет 10 процентов. Вероятность магнитных бурь — 3 процента. Вероятность сохранения спокойной обстановки — 87 процентов.
Магнитные бури оказывают влияние на метеозависимых людей. Они могут почувствовать слабость, ухудшение общего состояния, изменения в артериальном давлении и головную боль. В такие дни врачи советуют следить за питьевым режимом и питанием, больше отдыхать и гулять на свежем воздухе.
Прогноз магнитных бурь по часам на 25 ноября 2026 года
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18:00
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Москва
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2
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1
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1
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1
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1
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1
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1
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1
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Санкт-Петербург
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2
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1
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1
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1
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1
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1
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1
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1
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Новосибирск
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2
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2
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1
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1
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1
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1
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1
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1
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Екатеринбург
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2
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2
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1
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1
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1
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1
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1
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1
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Самара
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2
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1
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1
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1
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1
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1
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1
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1
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Нижний Новгород
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2
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1
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1
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1
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1
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1
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1
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1
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Казань
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2
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1
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1
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1
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1
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1
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1
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1
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Уфа
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2
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2
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1
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1
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1
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1
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1
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1
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Владивосток
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2
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2
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2
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1
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1
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1
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1
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1
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Волгоград
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2
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1
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1
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1
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1
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1
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1
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1
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Ростов-на-Дону
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2
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1
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1
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1
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1
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1
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1
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1
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Саратов
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2
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1
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1
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1
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1
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1
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1
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1
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Пермь
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2
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2
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1
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1
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1
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1
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1
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1
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Калининград
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2
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1
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1
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1
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1
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1
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1
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1
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Ярославль
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2
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1
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1
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1
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1
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1
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1
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1
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Хабаровск
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2
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2
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2
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1
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1
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1
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1
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1
1-3 — магнитосфера спокойная
4 — небольшие возмущения
5 — слабая буря
6 — средняя буря
7 — сильная буря
8 — шторм
9 — экстремальный шторм
Источники: