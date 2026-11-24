Космическая погода становится все более непредсказуемой, и многие ощущают ее влияние на своем самочувствии. Aif.ru публикует актуальный почасовой прогноз магнитных бурь для Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России.

Во вторник, 24 ноября, была спокойная геомагнитная обстановка. Сохранится она и в среду, 25 ноября. Вероятность геомагнитных возмущений составляет 10 процентов. Вероятность магнитных бурь — 3 процента. Вероятность сохранения спокойной обстановки — 87 процентов.

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Магнитные бури оказывают влияние на метеозависимых людей. Они могут почувствовать слабость, ухудшение общего состояния, изменения в артериальном давлении и головную боль. В такие дни врачи советуют следить за питьевым режимом и питанием, больше отдыхать и гулять на свежем воздухе.

Прогноз магнитных бурь по часам на 25 ноября 2026 года