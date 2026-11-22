Многие россияне чувствительны к изменениям геомагнитного поля Земли. Aif.ru приводит подробный прогноз магнитных бурь по часам в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

В воскресенье, 22 ноября, была спокойная геомагнитная обстановка. В понедельник, 23 ноября, ожидается переход состояния магнитосферы Земли из спокойного в возмущенное. Вероятность геомагнитных возмущений составляет 35 процентов. Вероятность магнитных бурь — 22 процента. Вероятность сохранения спокойной обстановки — 43 процента.

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Магнитные бури оказывают влияние на метеозависимых людей. Они могут почувствовать слабость, ухудшение общего состояния, изменения в артериальном давлении и головную боль. Тем не менее врачи советуют не «накручивать» себя еще больше, находясь в ожидании проблем со здоровьем, а жить обычной жизнью, наслаждаться моментом, стараться избегать стрессов. Но важно, чтобы все лекарства, которые вы принимаете, в том числе и при экстренных случаях, были у вас в запасе.

В такие дни врачи советуют следить за питьевым режимом и питанием, больше отдыхать и гулять на свежем воздухе.

Прогноз магнитных бурь по часам на 23 ноября 2026 года

3:00 6:00 9:00 12:00 15:00 18:00 21:00 0:00 Москва 2 2 2 2 2 4 3 2 Санкт-Петербург 2 2 2 2 2 4 3 2 Новосибирск 2 2 2 2 2 2 4 3 Екатеринбург 2 2 2 2 2 2 4 3 Самара 2 2 2 2 2 4 3 2 Нижний Новгород 2 2 2 2 2 4 3 2 Казань 2 2 2 2 2 4 3 2 Уфа 2 2 2 2 2 2 4 3 Владивосток 2 2 2 2 2 2 2 4 Волгоград 2 2 2 2 2 4 3 2 Ростов-на-Дону 2 2 2 2 2 4 3 2 Саратов 2 2 2 2 2 4 3 2 Пермь 2 2 2 2 2 2 4 3 Калининград 2 2 2 2 2 4 3 2 Ярославль 2 2 2 2 2 4 3 2 Хабаровск 2 2 2 2 2 2 2 4

1-3 — магнитосфера спокойная

4 — небольшие возмущения

5 — слабая буря

6 — средняя буря

7 — сильная буря

8 — шторм

9 — экстремальный шторм

Источники: xras.ru, xras.ru