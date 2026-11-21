В последнее время интерес к состоянию земного магнитного поля значительно вырос. Мониторинг космической погоды теперь не уступает по вниманию традиционным метеопрогнозам. Aif.ru публикует детальный почасовой прогноз магнитных бурь для Москвы, Санкт-Петербурга и других российских городов.

По данным ученых Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, солнечная активность идет на спад и к началу будущей недели, по прогнозам, достигнет нулевой отметки. Выходные пройдут при низкой геомагнитной активности. Основные события следующей недели — понедельник (небольшой выброс плазмы достигнет Земли) и период ближе к выходным (влияние небольшой корональной дыры). Ожидаемое воздействие в обоих случаях — от слабого до умеренного. Сильных бурь не ожидается. Солнце бьет. Врач Спахов дал совет, как не болеть при магнитных бурях Подробнее

В воскресенье, 22 ноября, ожидается спокойная геомагнитная обстановка. Вероятность геомагнитных возмущений составляет 23 процента. Вероятность магнитных бурь — 7 процентов. Вероятность сохранения спокойной обстановки — 70 процентов.

Магнитные бури оказывают влияние на метеозависимых людей. Они могут почувствовать слабость, ухудшение общего состояния, изменения в артериальном давлении и головную боль. В такие дни врачи советуют следить за питьевым режимом и питанием, больше отдыхать и гулять на свежем воздухе.

Прогноз магнитных бурь по часам на 22 ноября 2026 года

3:00 6:00 9:00 12:00 15:00 18:00 21:00 0:00 Москва 2 2 2 2 2 2 2 2 Санкт-Петербург 2 2 2 2 2 2 2 2 Новосибирск 2 2 2 2 2 2 2 2 Екатеринбург 2 2 2 2 2 2 2 2 Самара 2 2 2 2 2 2 2 2 Нижний Новгород 2 2 2 2 2 2 2 2 Казань 2 2 2 2 2 2 2 2 Уфа 2 2 2 2 2 2 2 2 Владивосток 2 2 2 2 2 2 2 2 Волгоград 2 2 2 2 2 2 2 2 Ростов-на-Дону 2 2 2 2 2 2 2 2 Саратов 2 2 2 2 2 2 2 2 Пермь 2 2 2 2 2 2 2 2 Калининград 2 2 2 2 2 2 2 2 Ярославль 2 2 2 2 2 2 2 2 Хабаровск 2 2 2 2 2 2 2 2

1-3 – магнитосфера спокойная

4 – небольшие возмущения

5 – слабая буря

6 – средняя буря

7 – сильная буря

8 – шторм

9 – экстремальный шторм

Источники: xras.ru, xras.ru