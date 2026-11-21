Будут ли магнитные бури сегодня, 22 ноября 2026 года?
В последнее время интерес к состоянию земного магнитного поля значительно вырос. Мониторинг космической погоды теперь не уступает по вниманию традиционным метеопрогнозам. Aif.ru публикует детальный почасовой прогноз магнитных бурь для Москвы, Санкт-Петербурга и других российских городов.
По данным ученых Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, солнечная активность идет на спад и к началу будущей недели, по прогнозам, достигнет нулевой отметки. Выходные пройдут при низкой геомагнитной активности. Основные события следующей недели — понедельник (небольшой выброс плазмы достигнет Земли) и период ближе к выходным (влияние небольшой корональной дыры). Ожидаемое воздействие в обоих случаях — от слабого до умеренного. Сильных бурь не ожидается.
В воскресенье, 22 ноября, ожидается спокойная геомагнитная обстановка. Вероятность геомагнитных возмущений составляет 23 процента. Вероятность магнитных бурь — 7 процентов. Вероятность сохранения спокойной обстановки — 70 процентов.
Магнитные бури оказывают влияние на метеозависимых людей. Они могут почувствовать слабость, ухудшение общего состояния, изменения в артериальном давлении и головную боль. В такие дни врачи советуют следить за питьевым режимом и питанием, больше отдыхать и гулять на свежем воздухе.
Прогноз магнитных бурь по часам на 22 ноября 2026 года
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Москва
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Санкт-Петербург
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Новосибирск
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Екатеринбург
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Самара
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Нижний Новгород
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Казань
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Уфа
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Владивосток
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Волгоград
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Ростов-на-Дону
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Саратов
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Пермь
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Калининград
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Ярославль
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Хабаровск
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- 1-3 – магнитосфера спокойная
- 4 – небольшие возмущения
- 5 – слабая буря
- 6 – средняя буря
- 7 – сильная буря
- 8 – шторм
- 9 – экстремальный шторм