Будут ли магнитные бури сегодня, 21 ноября 2026 года?
Aif.ru продолжает следить за состоянием геомагнитного поля Земли. Приводим подробный прогноз магнитных бурь по часам в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.
В пятницу, 20 ноября, была спокойная геомагнитная обстановка. Влияние корональной дыры закончилось, индексы падают, до середины следующей недели ожидается спокойный «зелёный» период, затем очередная небольшая дыра; сильных бурь не ожидается, пока не возобновятся мощные вспышки, сообщают ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
На субботу, 21 ноября, прогноз благоприятный. Вероятность геомагнитных возмущений составляет 25 процентов. Вероятность магнитных бурь — 7 процентов. Вероятность сохранения спокойной обстановки — 68 процентов.
Магнитные бури оказывают влияние на метеозависимых людей. Они могут почувствовать слабость, ухудшение общего состояния, изменения в артериальном давлении и головную боль. Тем не менее врачи советуют не «накручивать» себя еще больше, находясь в ожидании проблем со здоровьем, а жить обычной жизнью, наслаждаться моментом, стараться избегать стрессов. Но важно, чтобы все лекарства, которые вы принимаете, в том числе и при экстренных случаях, были у вас в запасе.
В такие дни врачи советуют следить за питьевым режимом и питанием, больше отдыхать и гулять на свежем воздухе.
Прогноз магнитных бурь по часам на 21 ноября 2026 года
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Москва
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Санкт-Петербург
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2
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Новосибирск
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2
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3
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Екатеринбург
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2
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3
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2
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2
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Самара
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3
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2
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Нижний Новгород
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Казань
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3
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2
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Уфа
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2
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3
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Владивосток
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2
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1
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Волгоград
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3
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2
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2
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Ростов-на-Дону
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Саратов
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Пермь
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Калининград
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Ярославль
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Хабаровск
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1-3 — магнитосфера спокойная
4 — небольшие возмущения
5 — слабая буря
6 — средняя буря
7 — сильная буря
8 — шторм
9 — экстремальный шторм
Источники: