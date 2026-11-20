Aif.ru продолжает следить за состоянием геомагнитного поля Земли. Приводим подробный прогноз магнитных бурь по часам в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

В пятницу, 20 ноября, была спокойная геомагнитная обстановка. Влияние корональной дыры закончилось, индексы падают, до середины следующей недели ожидается спокойный «зелёный» период, затем очередная небольшая дыра; сильных бурь не ожидается, пока не возобновятся мощные вспышки, сообщают ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

На субботу, 21 ноября, прогноз благоприятный. Вероятность геомагнитных возмущений составляет 25 процентов. Вероятность магнитных бурь — 7 процентов. Вероятность сохранения спокойной обстановки — 68 процентов.

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Магнитные бури оказывают влияние на метеозависимых людей. Они могут почувствовать слабость, ухудшение общего состояния, изменения в артериальном давлении и головную боль. Тем не менее врачи советуют не «накручивать» себя еще больше, находясь в ожидании проблем со здоровьем, а жить обычной жизнью, наслаждаться моментом, стараться избегать стрессов. Но важно, чтобы все лекарства, которые вы принимаете, в том числе и при экстренных случаях, были у вас в запасе.

В такие дни врачи советуют следить за питьевым режимом и питанием, больше отдыхать и гулять на свежем воздухе.

Прогноз магнитных бурь по часам на 21 ноября 2026 года