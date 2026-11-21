На Конференции ООН по изменению климата, которая прошла в Турции, представлен доклад с цифрами, которые могут повергнуть в шок. Как посчитали эксперты немецкой экологической организации, экономические потери от жары, наводнений, штормов и других экстремальных погодных явлений за 30 лет составили почти 4,7 триллиона долларов, а число погибших превысило 916 тысяч человек.

Наиболее сильный удар стихии пришёлся на беднейшие страны мира. Авторы доклада отмечают, что реальные масштабы ущерба и число жертв в странах Глобального Юга могут быть и выше.

Что вообще посчитали

Немецкая экологическая организация Germanwatch выпускает свой «Индекс климатических рисков» с 2006 года. Это не прогноз и не страшилка, а ретроспектива: учёные берут данные о реальных бедствиях за 30 лет и смотрят, какие страны пострадали сильнее всего — по числу погибших, пострадавших и по экономическому ущербу.

Вот свежие данные. За период с 1996 по 2025 год в мире произошло почти 10 тысяч экстремальных погодных событий. Они унесли более 916 тысяч жизней и причинили прямой экономический ущерб на 4,7 триллиона долларов (с поправкой на инфляцию). Для наглядности: это примерно равно всей экономике Германии. Катаклизмы погоды прямо или косвенно затронули 5,5 миллиарда человек, что составляет большинство жителей планеты.

Например, за один 2025 год было зафиксировано 367 стихийных бедствий. То есть в среднем одно в день. Итог этого года: 35 тысяч погибших, более 100 миллионов пострадавших, 158 миллиардов долларов ущерба.

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Кто платит больше всех

В топ-10 стран, которые за 30 лет пострадали сильнее всего, входят Доминика, Мьянма, Гондурас, Ливия, Гаити, Гренада, Филиппины, Никарагуа, Багамы и Индия. Из них только Багамские острова формально считаются страной с высоким доходом. Остальные девять — государства с низким или средним уровнем экономики.

Выходит, что те, кто меньше всех производит промышленных выбросов, платят самую высокую цену. Авторы доклада прямо говорят: климатический кризис бьёт сильнее всего по беднейшим. Например, Доминика заняла первое место из-за урагана «Мария», который в 2017 году нанёс ей ущерб, равный 270% ВВП страны. Мьянма попала на второе место во многом из-за циклона «Наргис» 2008 года. Гондурас пострадал от урагана «Митч» 1998 года, когда погибло более 14 тысяч человек.

Есть и вторая категория стран — они не пережили какую-то одну конкретную катастрофу, а живут в режиме постоянного природного бедствия. Это, скажем, Филиппины, где происходит в среднем 20 тайфунов в год. Или, Индия, где за 30 лет накопилось 436 таких событий, от которых погибло более 78 тысяч.

Жара убивает, штормы разоряют

Если спросить человека на улице, что самое страшное в погодных катаклизмах, то многие, скорее всего, ответят: ураганы или наводнения. Но данные учёных говорят о другом.

Жара — вот главный убийца. За 30 лет на неё пришлось около 40% всех зарегистрированных в этом докладе смертей. Причём авторы оговариваются: в бедных странах статистика по жаре ведётся плохо, так что реальные цифры, скорее всего, ещё выше.

На втором месте по угрозам — штормы. Это главный разоритель. Штормы дали около 58% экономического ущерба за 30 лет. Наводнения стоят на втором месте, затем идут засухи и лесные пожары.

Европа тоже в списке, и это новость

Раньше климатический ущерб воспринимался нами как что-то далёкое — происходящее где-то там, в тропиках. Но так было раньше. Теперь в список пострадавших от климатических катаклизмов попадают страны Европы.

Так, в 2025 году в тройке самых пострадавших оказались Ямайка, Шри-Ланка и Испания. Ямайку накрыл ураган пятой категории «Мелисса» (ущерб — почти половина ВВП страны за год), Шри-Ланка пережила худшее наводнение за 20 лет, а вот Испания за один год получила и рекордную жару, и три шторма, и три лесных пожара.

В долгосрочном топ-20 за 30 лет значатся и другие страны Старого Света: Италия, Франция, Греция. При этом Италия понесла наибольшее количество жертв среди европейских стран — 6 710 человек.

Между прочим, Европа, по данным этого доклада, нагревается примерно вдвое быстрее среднемирового уровня. Так что «погодный ад» — это уже не только про страны экваториальной зоны.

При этом, как подчёркивают авторы, фактический ущерб и количество пострадавших в странах Глобального Юга могут оказаться больше, чем заявлено: в промышленно развитых государствах последствия климатических катастроф регистрируются и документируются гораздо тщательнее. Для расчёта индекса специалисты опирались на международную базу данных о стихийных бедствиях, а также на социально-экономическую статистику МВФ.

И ещё на один момент обращают внимание экологи. Озвученные 4,7 триллиона долларов потерь — это прямой ущерб. Он не учитывает остального — недопроизводства, роста цен на продовольствие, долгосрочных последствий для здоровья. Реальный «денежный счёт человечества» за 30 лет погодных катаклизмов куда больше.