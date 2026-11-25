Супруга президента США Дональда Трампа Мелания привлекла внимание пользователей соцсетей своим нарядом во время встречи главной рождественской елки у Белого дома. Обсуждение ее внешнего вида развернулось после публикации фотографий на сайте Daily Mail.

На снимках 56-летняя первая леди предстала в пальто бренда Gabriela Hearst с крупным красно-белым клетчатым узором и поясом. Образ дополнили остроносые туфли на шпильках с принтом под змеиную кожу от Manolo Blahnik.

Мелания Трамп также сделала укладку с легкими локонами и выбрала макияж в нюдовых оттенках.

Мнения читателей издания разделились. Одни сочли наряд элегантным и отметили, что пальто подходит первой леди. Другие сравнили его с одеялом или покрывалом.

«А мне очень нравится ее пальто, она выглядит очаровательно в нем», — писали пользователи.

Ранее сообщалось, что в Сети нашли таинственную деталь в образе Мелании Трамп на финале ЧМ-2026.