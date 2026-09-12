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Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
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Началась казнь ВСУ: реактивный ужас обрушил удары расплаты на Украину

Сюжет Спецоперация РФ в Донбассе и на Украине
THOMAS PETER / Reuters
Москва, 12 сентября - АиФ-Москва.

Новый российский боеприпас «Дань-Т», впервые официально представленный на авиасалоне El Alamein International Airshow в Египте, уже активно применяется в зоне специальной военной операции. 

Военные каналы писали, что 11 сентября был нанесен ракетный удар с применением «Дань-Т» по целям в Кировограде и по целям в районе Решетиловки Полтавской области, а также в Днепропетровской области.

Технические характеристики: скорость, высота, дальность

По своей сути «Дань-Т» - это гибрид: комбинированная крылатая ракета и беспилотник в одном корпусе.

Военный эксперт Юрий Кнутов в эксклюзивном комментарии для aif.ru охарактеризовал его так: «"Дань-Т" — это наш новый барражирующий боеприпас, комбинированная крылатая ракета и беспилотник — все вместе. У него особая форма, которая позволяет снижать его радиолокационную заметность».

Ключевая особенность боеприпаса — принцип «выстрелил и забыл». После пуска с самолёта или вертолёта он летит к цели полностью автономно, используя навигацию по цифровым картам. Это не только упрощает работу оператора, но и делает перехват крайне сложным даже для современных систем ПВО.

Фото: "Ростех"

Хотя значительная часть технических данных засекречена, «Ростех» и профильные СМИ раскрыли ряд ключевых параметров. По словам Кнутова, дальность полёта составляет 450–500 км, а скорость достигает 750 км/ч благодаря малогабаритному турбореактивному двигателю. Масса всего изделия — около 270 кг.

Особого внимания заслуживает высота полёта — примерно 9 километров. На такой высоте «Дань-Т» становится неуязвимой для зенитной артиллерии малого и среднего калибра, а сочетание высокой скорости и малой радиолокационной заметности существенно снижает шансы на перехват. Как подчеркнул Кнутов, боеприпас «способен преодолевать ПВО» и имеет «достаточно высокую точность».

Носители и боевое применение: от Су-25 до Ми-28

«Дань-Т» предназначена для воздушного старта с широкого спектра авиационных платформ. Среди российских носителей называются штурмовики Су-25СМ3, истребители Су-30СМ и Су-57, истребители-бомбардировщики Су-34, а также ударные вертолёты Ми-28. В экспортном варианте боеприпас предлагается для интеграции с Як-130, МиГ-29, Ми-28Н и Ми-8, а также с иностранными самолётами и вертолётами.

По данным «Ростеха», эффективность боеприпаса подтверждена сотнями успешных пусков в зоне СВО.

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Главные цели: склады БПЛА и командные пункты

Кнутов подробно перечислил типы объектов, по которым «Дань-Т» может работать с максимальной эффективностью. Это заранее разведанные цели: склады боеприпасов, позиции ЗРК, места сборки крылатых ракет, логистические центры, портовые сооружения, склады ГСМ, пункты управления и командные пункты.

Однако главный приоритет — места сборки и складирования беспилотников.

«Достаточно широкий ассортимент целей, по которым можно наносить удар этим боеприпасом, за исключением подземных, хорошо защищённых целей. По остальным "Дань-Т" может работать вполне успешно», — резюмировал эксперт.

Ограничение по заглублённым целям объясняется мощностью боевой части: для поражения сильно укреплённых подземных объектов требуется более тяжёлая боеголовка, тогда как «Дань-Т» оптимизирована под широкий спектр поверхностных и слабо заглублённых целей.

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Паника в Киеве

На Украине появление «Дань-Т» вызвало панику. В Киеве опасаются, что Россия сможет значительно нарастить производство этих относительно дешёвых крылатых ракет — гораздо дешевле обычных аналогов.

По словам Кнутова, это делает «Дань-Т» «перспективным средством боевых действий наряду с ракетами и "Бандеролями"».

 

«Дань-Т» — это качественно новый класс оружия: дешёвый, точный, автономный и трудноперехватываемый. Его появление знаменует переход к массовому применению «умных» боеприпасов, способных наносить удары по критической инфраструктуре противника на оперативной глубине без риска для пилотируемой авиации.

Фото: ДСНС Украины
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