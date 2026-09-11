Киев горит, Зеленский тайно покинул страну: главная новость СВО 11 сентября

Киев горит. В ночь на 11 сентября российские беспилотники в очередной раз прорвались к столице Украины. Минобороны РФ подтвердило: поражены дата-центры в Киеве, а также объекты в Киевской, Хмельницкой и Днепропетровской областях.

Удары пришлись и по автозаправочным станциям в Днепровском и Оболонском районах. Всего в ту ночь Россия запустила по Украине 161 беспилотник и малогабаритную крылатую ракету «Бандероль», утверждают военные каналы.

А где в это время находится человек, который называет себя гарантом украинской Конституции? Владимир Зеленский в Киеве не появляется. Он в бегах — тайно вылетал из Молдавии в Норвегию. После похорон норвежского короля Харальда V Зеленский не вернулся в украинскую столицу, а отправился прямиком в Канаду — вместе с супругой Еленой, с трёхдневным визитом.

Политолог Владимир Скачко в эксклюзивном комментарии для aif.ru объяснил причины поездки Зеленского в Канаду.

«Подписанный там договор о столетнем партнёрстве — это чистый пиар для Зеленского, который пытается подписать такое соглашение со всеми. Такое уже есть с Великобританией. Зеленскому это нужно для того, чтобы поддерживать имидж, что весь мир с Украиной и поддерживает её в борьбе с Россией», - отметил он.

По мнению Скачко, визит в Канаду стал ещё и демонстративным жестом в адрес Вашингтона.

«Это определённый плевок в сторону Трампа, который, как известно, не очень любит Зеленского и не очень хочет ввязываться в конфликт Украины с Россией в Европе. Здесь у Зеленского такая возможность продемонстрировать, что Украина поддерживает Канаду, а она её», - пояснил он.

И третий момент — чисто материальный. «Канада может выделить что-то, но этого не хватит на решение ни одной проблемы Украины ни в военном, ни в финансовом плане. Весь этот визит — чисто политико-демонстрационный. Ждать от него прорыва, который помог бы как-то изменить ситуацию на земле во время СВО, может только глупец», — подытожил политолог.

Скачко не исключает, что во время трёхдневной поездки в Канаду Зеленский может тайно встретиться с местными националистами.

«Без таких встреч не обходится даже визит дворника в Канаду, — пошутил политолог. — Украинская диаспора ещё до начала XX и середины XX века, времён распада Советского Союза и последующей независимости Украины была огромна, это десятки и сотни тысяч человек. Украинцы в Канаде — достаточно влиятельная электоральная и политическая сила».

Скачко напомнил и о скандальном эпизоде с чествованием эсэсовца Гунько в канадском парламенте: «Такие встречи проходят не всегда удачно. Если помните, Гунько аплодировали в парламенте Канады...»

Встреча с националистами, по словам Скачко, — «святая обязанность любого нацистского лидера Украины». И пока в Киеве разбирают завалы и считают погибших, Зеленский обивает пороги западных стран.