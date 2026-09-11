Боевики ВСУ создали разветвленную систему блиндажей и скрытых путей передвижения под Ореховом в Запорожской области. Об этом сайту телеканала «Звезда» рассказал командир танкового взвода группировки войск «Восток» с позывным Беркут.

«Сильно подготовился противник, очень много у него было там личного состава, блиндажей очень много у них накопано, скрыто очень. И маленькие тропы для скрытого передвижения», – заявил российский военный.

В условиях открытой местности танковые подразделения тщательно выбирают маршруты движения, а на машины устанавливают защитные экраны, средства радиоэлектронной борьбы и минные тралы. Перемещение танков сопровождает воздушная разведка.

Танки также применяют для огневой поддержки с закрытых позиций перед выдвижением штурмовиков.

Ранее стало известно об освобождении российской армией Зоревки в Запорожской области и Новогришина в ДНР.