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Комвзвода РФ Беркут заявил о разветвленной системе укрытий ВСУ под Ореховом

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Москва, 11 сентября - АиФ-Москва.

Боевики ВСУ создали разветвленную систему блиндажей и скрытых путей передвижения под Ореховом в Запорожской области. Об этом сайту телеканала «Звезда» рассказал командир танкового взвода группировки войск «Восток» с позывным Беркут.

«Сильно подготовился противник, очень много у него было там личного состава, блиндажей очень много у них накопано, скрыто очень. И маленькие тропы для скрытого передвижения», – заявил российский военный. 

В условиях открытой местности танковые подразделения тщательно выбирают маршруты движения, а на машины устанавливают защитные экраны, средства радиоэлектронной борьбы и минные тралы. Перемещение танков сопровождает воздушная разведка.

Танки также применяют для огневой поддержки с закрытых позиций перед выдвижением штурмовиков. 

Ранее стало известно об освобождении российской армией Зоревки в Запорожской области и Новогришина в ДНР.
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