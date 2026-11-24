На портале Госуслуг стала доступна регистрация на единый государственный экзамен 2027 года. Как уведомили в Рособрнадзоре, заявление следует оформить не позднее 1 февраля.

«Выпускники могут выбрать предметы, по которым будут сдавать ЕГЭ, на Госуслугах. Подать заявление нужно до 1 февраля», — приводятся слова ведомства в его официальном канале на платформе «Макс».

Функция регистрации на ЕГЭ была введена на Госуслугах годом ранее — тогда она работала в 20 регионах в тестовом режиме. Сейчас же запись открыта уже в 53 субъектах страны.

Зарегистрироваться на экзамены могут нынешние выпускники и экстерны, а также те, кто окончил школу в предыдущие годы, учащиеся колледжей и слушатели зарубежных школ, уже имеющие среднее общее образование либо получающие его в текущем учебном году.

Оформить заявление вправе и сам будущий экзаменуемый, и его родитель (или законный представитель).