В Баку на 87-м году жизни ушла из жизни выдающаяся советская и азербайджанская актриса театра и кино, режиссер и театральный педагог, народная артистка Азербайджана Эльмира Шабанова. О ее кончине, наступившей 25 ноября, официально объявило Министерство культуры Азербайджана в опубликованном некрологе, назвав смерть артистки невосполнимой потерей для национальной культуры и выразив глубокие соболезнования ее родным.

Как рассказала азербайджанскому порталу Oxu.Az дочь покойной Лейла Шабанова, церемония прощания с артисткой назначена на четверг, 26 ноября — она начнется в 11:00 в бакинской мечети Тезепир. Похоронят Эльмиру Шабанову в тот же день на Ясамальском кладбище в Баку рядом с могилой ее супруга.

Эльмира Шабанова родилась 1 ноября 1940 года в Баку, окончила актерский (1962) и режиссерский (1969) факультеты Азербайджанского государственного института искусств имени М. А. Алиева, где затем 35 лет преподавала актерское мастерство. С 1990 года она служила в Азербайджанском театре русской драмы, а на киностудии «Азербайджанфильм» сыграла свыше 30 ролей, прославившись по лентам «Утро», «Окно печали», «Тахмина» и «Крик».

Широкой российской аудитории она прежде всего запомнилась по образу властной матери главного героя в драме «Тахмина», демонстрировавшейся на центральном ТВ и «Кинотавре». Зрители также знали ее по дублированным для всесоюзного проката лентам «Тайна корабельных часов» и «Окно печали», совместной российско-азербайджанской картине «Прощай, южный город» и сериалу «Колдовская любовь».

Звание народной артистки Азербайджана ей присвоили в 2006 году.

Ранее, 8 ноября, в Минске на 90-м году жизни не стало легенды белорусской хореографии — народной артистки республики Светланы Вуячич, более двадцати лет солировавшей в Государственном академическом ансамбле танца.