В зоне СВО ликвидировали пусковую установку берегового ракетного комплекса «Нептун». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что для уничтожения этого вооружения противника могли использовать ракету «Искандер».

«Ракетный комплекс “Нептун” — это модифицированная с участием западных спонсоров советская разработка, которая изначально предназначалась для поражения кораблей. Сейчас противник использует крылатые ракеты “Нептун” для нанесения ударов по наземным целям, в том числе для террористических атак на российское приграничье, Крым, ДНР, ЛНР, поэтому уничтожение комплекса имеет важное значение», — сказал он.

Военный эксперт объяснил, что работа по уничтожению «Нептунов» ведется по нескольким направлениям.

«Периодически мы выводим из строя предприятия по производству ракет “Нептун”, они на несколько месяцев исчезают из сводок применения киевским режимом. Одновременно ведется работа по отслеживанию мест размещения пусковых установок, по которым также наносятся удары. Чаще всего используются баллистические “Искандеры”. Такой удар выводит из строя пусковую установку и уничтожает боевой расчет. Поскольку этих установок на Украине не так много, поэтому поражение даже одной — это серьезный удар по боеспособности противника», — отметил Кнутов.

Собеседник издания объяснил, что установку могла вести наша разведка и удар по ней нанесли до запуска ракет, либо ее засекли по тепловому следу после пуска ракеты.

«Подготовка к этой операции была очень серьезной. Могли дежурить наши, дежурили, отследили передвижение и, соответственно, затем нанесли высокоточный удар. Эффект есть в любом случае, потому что противник лишается важного для него вооружения», — подытожил он.