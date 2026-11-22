Младшая дочь голливудских актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур Таллула поделилась с подписчиками редким семейным снимком со своим тяжелобольным 71-летним отцом. Кадр был опубликован в соцсети.

На фотографии 32-летняя Таллула и звезда «Крепкого орешка» запечатлены вдвоем на качелях: девушка нежно приобнимает отца, а тот держит ее за руку. Для совместной прогулки артист выбрал розовое поло, серый кардиган и темно-синие брюки, тогда как его дочь позировала в красном свитере, голубых джинсах и темных солнцезащитных очках.

Проблемы со здоровьем заставили актера завершить карьеру несколько лет назад: в феврале 2023 года родные сообщили, что первоначально выявленная у него афазия, при которой человек теряет или частично утрачивает способность говорить, сменилась более тяжелым диагнозом — лобно-височной деменцией. Прогрессирующее заболевание постепенно разрушает когнитивные функции артиста, из-за чего он перестал узнавать и свою мать, и бывшую жену Деми Мур, с которой сохранял теплые отношения после развода в 2000 году. В этом браке, длившемся с 1987 года, помимо Таллулы родились дочери Румер и Скаут. С 2009 года Уиллис женат на модели Эмме Хеминг, подарившей ему еще двоих детей — Мейбел Рей и Эвелин Пенн.

Публикация свежего кадра произошла вскоре после скандала вокруг утечек о состоянии здоровья артиста. Так, 11 ноября стало известно, что Таллула Уиллис резко осудила анонимного информатора, рассказавшего прессе о том, что из-за недуга ее отец якобы ведет себя как ребенок, и потребовала от посторонних держаться подальше от их семьи. В тот же день британское издание Daily Mail со ссылкой на близкое окружение писало, что содержание и лечение актера обходятся родным более чем в 30 тысяч долларов ежемесячно (около 2,5 миллиона рублей), а все заботы об уходе и управлении состоянием звезды в 250 миллионов долларов легли на Эмму Хеминг. По сведениям издания, после ухода Уиллиса из кино многие прежние голливудские знакомые перестали с ним общаться, однако его поддерживают обе семьи. Сам артист, к которому вернулось юношеское заикание, теперь находит радость в любимой музыке, автомобильных поездках и мороженом.