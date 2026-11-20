Мэр Владикавказа Вячеслав Мильдзихов 20 ноября объявил о решении покинуть свой пост.

«Принял решение покинуть должность главы МО (муниципального образования - рег.) - главы АМС (администрации местного самоуправления - ред.) города Владикавказа», – рассказал он в своем Telegram-канале.

Мильдзихов добавил, что пять лет, которые он возглавлял город, были непростыми, но насыщенными и интересными. Он поблагодарил за поддержку главу Северной-Осетии Сергея Меняйло, а горожан за доверие и обратную связь.

Мильдзихов занимал пост главы администрации местного самоуправления Владикавказа чуть больше пяти лет - с 25 июня 2021 года.

И.о. главы Владикавказа назначен Тимур Караев. Ранее он занимал должность министра строительства и архитектуры республики.